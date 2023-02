Acqua del rubinetto, come capire se è buona o meno: il test infallibile

Faremmo bene a comprendere se anche l’acqua del rubinetto che i nostri bambini bevono è davvero sana. Esiste un test infallibile per capirlo.

L’acqua del rubinetto a volte può avere un sapore, un odore o un aspetto diverso dal solito liquido insapore e trasparente che sei abituato a bere. Non tutti i cambiamenti dell’acqua del rubinetto indicano un rischio per la salute, ma alcuni sono più preoccupanti di altri e faresti bene a non sottovalutarli.

Ricorda bene che la normale acqua del rubinetto è insapore e inodore. Se la tua acqua è contaminata, potrebbe avere un forte odore o sapore di cloro, di petrolio o benzina, di trementina e infine di ferro o rame. Invece se odora o sa di cloro non c’è motivo di preoccupazione, questo infatti, viene usato per renderla pulita e sicura da bere, quindi è probabile che quello che noi siamo sia lasciato dal processo di trattamento. Se però l’odore o il sapore del cloro è molto forte, invece, è meglio rivolgersi alla propria ASL.

Acqua del rubinetto: devi preoccuparti di questi cambiamenti

L’acqua del rubinetto che ha odore o sapore di petrolio, benzina o trementina è rara e potrebbe rappresentare un serio rischio per la salute. Se la tua acqua odora di queste sostanze chimiche, l’approvvigionamento idrico potrebbe essere contaminato da un serbatoio di stoccaggio sotterraneo che perde sottoprodotti di benzina, vernice, detergente o inchiostro. Smetti di bere l’acqua e contatta immediatamente la tua ASL.

Se invece l’acqua del rubinetto ha odore o sapore di ferro o rame potrebbe contenere tracce dei metalli di cui sono fatte le tubature dell’acqua. Mentre l’acqua che contiene ferro non è motivo di preoccupazione, consumare troppo rame potrebbe portare a tossicità che può causare forti mal di testa, nausea, diarrea e ittero (una condizione caratterizzata dall’ingiallimento della pelle).

Oltre a odore e sapore, potrebbe essere utile anche filtrare l’acqua per capire effettivamente quali sono le sue condizioni. È meglio, a questo punto, far analizzare l’acqua del rubinetto metallica da un laboratorio certificato.

Se l’acqua del tuo rubinetto ha un sapore o un odore sgradevole ma non chimico, potrebbe comunque essere contaminata. Sapori e odori che suggeriscono la contaminazione dell’acqua includono:

Uova marce

Terra ammuffita

Pesce

Sale

Quando l’acqua del rubinetto ha un sapore o un odore di uova marce o di zolfo probabilmente contiene idrogeno solforato, questo viene rilasciato quando un certo tipo di batteri è presente nell’acqua o da qualche parte nel sistema idrico, come ad esempio carichi, scaldabagni, pozzi e l’interno dei tubi possono ospitare batteri. In questo caso far eseguire un test è senza dubbio la soluzione più adatta per non correre alcuni rischio.