Il metodo infallibile delle mamme per trovare l’ovetto Kinder con la sorpresa giusta: funziona davvero

Chi di noi non è cresciuto con l’ovetto Kinder? Esiste un metodo infallibile delle mamme per trovare la sorpresa giusta: sensazionale.

I prodotti della Kinder, realizzati dalla storica Ferrero di Alba, hanno contrassegnato la nostra infanzia. Colazioni, merende, ma soprattutto quell’ovetto di cioccolata che è stato il nostro oggetto di desiderio. Potrà sembrare retorica, ma gli over 40 di oggi, cresciuti senza telefonino e senza play station, riuscivano davvero a divertirsi con poco. E quell’ovetto da scartare, alla ricerca della sorpresa desiderata da montare, era uno dei nostri passatempi preferiti.

Il costo non è elevato, la possibilità di collezionare pupazzetti e macchinine, gli adesivi da apporre, e poi una cioccolata di qualità: non potevamo chiedere di meglio per essere felici, in un’epoca in cui tutto era più semplice, più diretto. Gli anni sono passati, i bambini hanno mutato le loro abitudini, la Kinder, con Ferrero, è arrivata ovunque nel mondo. Gli ovetti, però, sono ancora lì, non hanno assolutamente perso di appeal.

Ovetto Kinder e la sua storica sorpresa: ieri come oggi i bambini italiani ne vanno matti

La Ferrero, a livello di marketing, è stata poi breve a cavalcare l’onda dei momenti. I personaggi degli ovetti sono stati spesso associati ai cartoni, creando un filo diretto tra cinema di animazione e sorprese. E poi sono arrivate le collezioni, quelle che fanno impazzire gli appassionati, nella speranza che dalla cioccolata vengano fuori l’oggetto o il pupazzetto che ti mancano per continuare a sognare.

Cosa non farebbero le mamme per veder sorridere i propri figli? E allora, nell’era del web, ecco spuntare anche i video social per scovare le sorprese delle collezioni. Il trucchetto sembra davvero attendibile e non resta che provarlo.

Nel video, viene per la precisione indicato un codice, precisamente con tre lettere k. E’ quello giusto, e distingue le sorprese tradizionali da quelle delle collezioni. Attenzione naturalmente a non farvi scoprire dagli impiegati del supermercato. Potete farlo con gli ovetti singoli, ma in quelli venduti nei pacchetti da tre non sarebbe davvero possibile.

Se vi vedranno armeggiare con gli ovetti non ci farete una bella figura, quindi occorre la massima cautela. Ma tant’è: il vostro bambino vuole completare la collezione e voi, scoperto lo stratagemma, come agenti segreti vi infilerete tra i reparti del supermercato alla ricerca del codice segreto da scovare.

Fatevi accompagnare dai vostri bambini nella “missione”. Potrebbe essere un gioco fuori dall’ordinario davvero divertente e li distoglierà per qualche ora dalla play station. E sarà un modo per trascorrere più tempo in loro compagnia.