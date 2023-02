Torta alla crema Pandistelle, una golosità da provare subito

Un dolce strepitoso che vi farà leccare i baffi: come preparare la torta crema Pandistelle, una golosità senza precedenti: devi assaggiarla!

Ognuno ha i suoi gusti in fatto di dolci, ma questa delizia di sicuro riesce a mettere tutti d’accordo! Si tratta di una ricetta esplosiva che conquista grandi e piccini fin dal primo assaggio e si prepara con l’irresistibile crema Pandistelle. Non farti scappare questa torta favolosa, una golosità senza precedenti!

Una farcitura esplosiva e un sapore paradisiaco: non ne avrete mai abbastanza! Ovviamente, per quanto riguarda la rifinitura, ognuno potrà scegliere gli ingredienti e lo stile che preferisce: granella di nocciola, di pistacchi, gocce di cioccolato, confettini e così via Spazio alla fantasia e mettiamoci all’opera!

Torta golosa alla crema di Pandistelle: un dolce esplosivo da provare

Si tratta sicuramente di una ricetta davvero eccezionale, pensata per chi ama questa crema favolosa e vuole lasciare tutti a bocca aperta. Sebbene possa sembrare complicata da realizzare, in realtà vi accorgerete che si tratta di pochi e semplici passaggi. Mettiamoci al lavoro, non vediamo l’ora di farvela assaggiare!

Iniziamo subito dagli ingredienti di cui avremo bisogno:

100 grammi di zucchero + 80 ml per la crema;

2 uova piccole;

60 grammi di crema Pandistelle per il Pan di Spagna + 50 grammi per la crema;

50 ml di latte + 150 ml per la crema;

60 grammi di granella (di pistacchio o mandorle);

1 bustina di lievito per dolci;

200 grammi di farina;

50 ml di olio di semi;

crema Pandistelle quanto basta.

In un recipiente andiamo a lavorare le uova con lo zucchero fino a rendere spumose. Uniamo quindi i 60 grammi di crema Pandistelle e amalgamiamo il tutto, poi accorpiamo i 50 ml di latte. Continuiamo a mescolare e inglobiamo anche la granella che abbiamo scelto per poi setacciare la farina e il lievito. Per ultimo uniamo l’olio di semi e lavoriamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Riversiamo in uno stampo per dolci e cuociamo a 180 gradi per circa venti, venticinque minuti.

Intanto prepariamo la farcitura. Portiamo sul fuoco 150 ml di latte con gli altri 80 grammi di zucchero. Lasciamo arrivare a bollore e uniamo i 50 grammi di crema Pandistelle. Spegniamo la fiamma e mescoliamo, lasciando raffreddare: il composto inizierà ad addensare.

Lasciamo raffreddare il Pan di Spagna e dividiamo in tre dischi. Farciamo i tre dischi con la crema ottenuta. A questo punto non rimane che ricoprire la torta con la crema Pandistelle e decorare come preferiamo: con granelle, confettini e simili. Deliziosa!