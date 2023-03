Antonella Clerici, l’annuncio fa impazzire i fan: ritorna l’amatissimo talent per i più piccoli

Antonella Clerici sta per tornare nel piccolo schermo con un nuovo programma che farà impazzire i più piccoli: ecco di cosa si tratta.

La Clerici è senz’altro una delle conduttrici più amate del piccolo schermo italiano. Ha infatti raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione a vari programmi televisivi come Unomattina, Domenica In ma soprattutto La Prova del Cuoco. Da allora, la sua carriera è sempre stata in ascesa. Oggi è la presentatrice di The Voice Senior, ed è al timone di E’ sempre mezzogiorno (il seguitissimo tv show culinario in onda su Rai 1).

Quale sarà il suo prossimo progetto lavorativo? L’annuncio ha lasciato senza parole il grande pubblico italiano, che non vede l’ora di rivedere la conduttrice alle prese con i piccoli talenti (com’era d’altronde già accaduto anni fa durante il talent show Ti lascio una canzone).

Arriva The Voice Kids, la versione per i più piccoli condotta da Antonella Clerici

La Clerici ha ottenuto un grandissimo successo con il talent show The Voice Senior, la versione del celebre The Voice dedicata agli artisti con un’età avanzata e che hanno sempre avuto il sogno di avere successo nel mondo musicale. Dopo la finale del programma – che si terrà venerdì 3 marzo -, è stato dato un inaspettato annuncio: la stessa conduttrice sarà infatti al timone di The Voice Kids, che sarà invece dedicato ai talenti più piccoli. I protagonisti saranno infatti bambini e adolescenti che vorranno cimentarsi nelle esibizioni musicali, in modo da mostrare a tutti le proprie capacità artistiche.

La prima puntata del talent andrà in onda sabato 4 marzo 2023, esattamente il giorno dopo la finale della versione Senior. La decisione di portare nel piccolo schermo i più piccoli è nata dall’enorme successo che ha ottenuto il talent show della Clerici, il quale è stato accolto positivamente dal pubblico sin dall’inizio. C’è quindi adesso grande attesa per la versione per i più piccoli che approderà presto su Rai 1, e che otterrà sicuramente un grande successo anche in questo caso. Molti fan si stanno nel frattempo chiedendo come sarà strutturato il programma, e sono state rivelate le prime anticipazioni a riguardo.

Quante puntate saranno e chi sono i coach

Per The Voice Kids sono al momento previste solamente due puntate: la prima sarà infatti dedicata alle Blind Auditions e nella seconda ci sarà direttamente la Finale. Questa scelta è stata presa per sperimentare se al pubblico piaccia questa nuova versione del talent e, se raggiungerà il successo sperato, si pensa che potrebbero in futuro esserci più episodi dedicati ai piccoli talenti. Nella giuria ci saranno gli stessi giudici che sono stati presenti durante le puntate di The Voice Senior: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e I Ricchi e Poveri. Al timone ci sarà inoltre – come sempre – la bravissima Antonella Clerici.