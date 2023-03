Aurora Ramazzotti, spunta il nome del bebè | Il web impazzisce a pochi giorni dal parto

I riflettori dei media in queste ultime settimane continuano ad essere concentrati su Aurora Ramazzotti, che ben presto diventerà mamma.

Durante gli ultimi anni sono state davvero numerose le notizie del gossip italiano che hanno fatto riferimento alla possibilità che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti potesse essere in dolce attesa, complici anche le dichiarazioni della showgirl svizzera in trepidante attesa di poter diventare nonna.

I rumor in questione sono poi diventati realtà durante l’estate del 2022, quando Aurora Ramazzotti è stata avvistata dai paparazzi nei pressi di una farmacia per un testa di gravidanza, da lì a breve a dare per primo la notizia è stato Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi. In questi, subito dopo aver confermato l’arrivo del primo figlio, la Ramazzotti ha anche parlato apertamente della gravidanza che sta per giungere al termine, motivo per cui l’attenzione dei media è concentrata anche sul nome del piccolo in arrivo.

Aurora Ramazzotti presto mamma!

A tenere banco nel mondo del gossip, ma anche del web, i racconti fatti sia da Aurora Ramazzotti che dalla mamma Michelle Hunziker, la quale in questi ultimi giorni ha anche mostrato frammenti dello shopping fatto per il primo nipotino.

Allo stesso modo, anche il cantante Eros è in trepidante attesa di accogliere nella propria famiglia il nipotino, evento che sta tenendo tutti loro con il fiato sospeso dato che la figlia Aurora e il compagno Goffredo starebbero mantenendo un segreto che riguarda il proprio il nome del bambino che tra qualche settimana verrà al mondo. Segreto che, a quanto pare, è stato già spifferato da qualcuno di molto vicino alla coppia ha scoperto il fatidico nome e spifferato alla stampa.

Web in delirio per Aurora Ramazzotti

Ebbene sì, nel mirino dell’attenzione dei media in queste ore troviamo proprio delle notizie che fanno riferimento all’imminente arrivo del primo figlio di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo. In particolar modo, a fare discutere i magazine di cronaca rosa troviamo il nome che la coppia ha deciso per il piccolo… una rivelazione bomba fatta proprio dal futuro nonno, Eros Ramazzotti.

Il cantante romano, infatti, si è lasciato andare a delle rivelazioni inedite circa il nipotino durante una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi:

“È un maschietto, ma non so ancora che nome gli daranno. Le scelte dei figli sono sacre. Se fosse stato scelto Eros come nome? Sarei stato felice, ma adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote”.