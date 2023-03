Cotoletta prelibata: grande, croccante e…senza carne! Questa versione ti stupirà di sicuro

Una ricetta sorprendente e golosa, carica di fantasia: una cotoletta croccante, ma senza la carne. Rimarrai stupita e farai felice la tua famiglia.

La fantasia ai fornelli ti guida, la passione ti permette ogni giorno di creare piatti diversi, allo stesso tempo semplici, per stupire la tua famiglia e in fondo anche te stessa. La scelta di materie prime di qualità, il rispetto del prodotto e, ovviamente, di questi tempi, anche sostenibilità e risparmio.

Non è mai un errore cercare di realizzare ricette che non siano banali, che in qualche modo si leghino anche alla tradizione, e che consentano anche di far quadrare il bilancio. Sei sempre pronta a recuperare quello che di buono avanza nel frigo, è una tua prerogativa: non buttare nulla equivale ad avere una marcia in più in cucina. Il risultato può essere davvero sorprendente.

Cotoletta senza carne: i tuoi bambini la ameranno

I tuoi bambini non mangiano facilmente verdure? La loro grande passione è la cotoletta? Allora in questa ricetta potrai realizzare un incredibile connubio: ci sono il pan grattato, l’uovo, c’è la croccantezza della cotoletta, e c’è lo stesso identico metodo di cottura, la frittura, ma all’interno non ci sarà la carne. Hai capito bene, una cotoletta vegetariana.

Protagonista è una buonissima verza: siamo abituati a cucinarla stufata, a vederla abbinata alle patate oppure ad altre verdure. E’ ottima come “involucro esterno” per involtini fantasiosi, la amiamo ripassata in padella, con aglio e cipolla, e con un tocco di aceto, per un contorno agrodolce davvero indicato per riempire anche panini.

In questa ricetta che troviamo sul profilo ufficiale di @eatsgiulia, rendiamo la verza il primo attore: essendo molto sottile, sovrapponiamo su se stessa più di una foglia, poi procediamo alla panatura, proprio come fosse una cotoletta di carne. Pochi ingredienti, passaggi semplici: anche per chi ha poco tempo a disposizione, per chi vuole organizzare una cena veloce, all’ultimo momento. Puoi esserne certa, i tuoi bambini, tuo marito, i tuoi amici, rimarranno stupiti.

Ecco la ricetta passo passo della cotoletta di verza.

Ricetta per 1 cotoletta.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Ingredienti:

2 foglie di verza

3 uova

Pan grattato 150 gr.

Sale, pepe

Olio per friggere

Rosmarino oppure timo in polvere per aromatizzare la panatura

1 limone

Preparazione:

Lavare la verza, eliminare le foglie più dure esterne e ricavare quelle più compatte e più colorate. Sbollentare la verza qualche minuto, poi tuffarla in acqua e ghiaccio per far riprendere colore e asciugare. Sbattere le uova con un pizzico di sale e pepe. Possiamo aromatizzare il pan grattato con timo o rosmarino. Passare la verza prima nelle uova sbattute e poi nel pan grattato aromatizzato. Disporre 2 foglie di verza panate una sull’altra. L’ideale sarebbe fare doppia panatura. Friggere delicatamente in olio di semi, portato precedentemente a calore, fino a rendere le parti esterne croccanti. Salare e servire con gocce di succo di limone. Possiamo sostituire il pan grattato con semola oppure con farina di mais. Possiamo anche realizzare una panko tempura ma in questo caso sostituiremo le uova con una pastella preparata con pari peso di farina e acqua gasata, poi passeremo la verza, prima di friggerla, nel panko.

Ecco il video della ricetta di Instagram, passo passo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Tomelleri (@eatsgiulia)

Ed ecco che in poche mosse hai ottenuto una cotoletta sana e gustosa a tal punto che tutti ti chiederanno il bis. Provala subito e non potrai più farne a meno.