Neonati e sonno, quanto dovrebbero dormire? Le indicazioni mese per mese

I neonati, in base ai mesi di vita, necessitano di dormire un certo numero di ore durante il giorno. Ecco tutte le indicazioni al riguardo.

Dormire il giusto numero di ore, per i neonati è fondamentale. Il sonno, infatti, rappresenta un momento importantissimo grazie al quale recuperare le energie spese durante il giorno. Nei primi mesi di vita, infatti, i bambini sono molto delicati e tendono a stancarsi facilmente. Di conseguenza riposare a sufficienza rappresenta un fattore imprescindibile che consente loro di godere di buona salute.

Ciò detto, in questo articolo andremo ad approfondire la questione soffermandoci su quelle che sono le indicazioni fornite dagli esperti e che riguardano le ore di sonno che un neonato, mese per mese, deve fare. Scopriamo insieme tutte le informazioni.

Neonati e sonno: tutto ciò che c’è da sapere per dormire tutti sereni

Com’è doveroso sottolineare, i bambini non sono tutti uguali e dunque c’è chi tende a dormire di più, chi meno. Tuttavia, è altrettanto vero che esiste un numero base di ore di sonno che assicura un buon riposo. Chiaramente, il predetto numero varia in base ai mesi di vita e, con la crescita, tende a diminuire. Alla luce di quanto detto, può essere utile sapere quanto dorme in media un bambino se non altro per riuscire ad organizzare al meglio la giornata e avere più tempo a disposizione per svolgere le attività quotidiane che riguardano non solo la cura della casa, ma anche di se.

A partire dal primo mese di vita fino ai 3 mesi, i neonati tendono a dormire un minimo di 16 ore fino ad arrivare ad un massimo di 17. La veglia dura per circa una mezz’oretta, il tempo della poppata. In questo periodo, tendono a stancarsi facilmente per questo capiterà che dormano molto. Dai 4 ai 6 mesi, un neonato tende a dormire mediamente 15 ore al giorno e restano svegli per un totale di circa un’ora e mezza. In questo periodo, inoltre, tende a fare un pisolino mattutino e uno pomeridiano. A partire dai 6 mesi fino ai 9, i bambini tendono a dormire 2, 3 ore durante il giorno e circa 11 durante la notte.

Un bambino di sette mesi dorme in genere tra due e tre ore durante il giorno e undici in totale, durante la notte. Per quanto concerne le ore in cui restano svegli, variano dalle 2 alle 2 ore e mezza. A partire da questo momento, potrebbe darsi che non si addormentino così facilmente. Il motivo risiede nel fatto che tendono ad elaborare le esperienze vissute durante il giorno e dunque siano ancora particolarmente inqueti. Infine, dai 10 mesi fino all’anno d’età, i bambini cominciano a fare un pisolino che dura in media qualche ora.

Gli esperti consigliano di non lasciarli dormire a lungo durante il giorno. In caso contrario, infatti, potrebbero avere difficoltà ad addormentarsi la notte.