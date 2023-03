Torta di mele, mai più asciutta e bassa: il primo grave errore è proprio nella scelta della frutta

Dimentica la classica torta di mele asciutta e basse: evita questo errore e finalmente sarà perfetta, morbida e deliziosa.

Ci sono tantissime torte in pasticceria che possono essere facilmente replicate in casa, fra queste, una è particolarmente adatta in questo periodo ed è perfetta per l’ora della merenda di grandi e piccini: la torta di mele, che, con il suo sapore, ma soprattutto con il suo profumo regala momenti davvero gustosi.

In queste giornate piuttosto fredde, non c’è nulla di meglio che chiudersi in casa e preparare con le proprie mani qualcosa di buono e che sia perfetto per una merenda sana e golosa. La torta di mele rispecchia alla perfezione queste caratteristiche e, se accompagnata con una tazza di tè caldo rende i pomeriggi davvero magici. La sua morbidezza unita alla leggera croccantezza donata dalle fettine di mele, creano un mix unico.

Torta di mele perfetta? Ecco l’errore che non devi mai più commettere

Nonostante non sia complicato preparare in casa una buona torta di mele, ci saranno delle scelte che possono condizionare il risultato finale. Piccoli errori, che alla fine potrebbero rovinare il risultato desiderato. Ecco perché tra poco noi di Universomamma.it, mi andremo a mostrare quali sono gli errori più comuni che rendono la torta di mele secca e bassa. Basterà semplicemente evitarli, ed il gioco è fatto.

Le abbiamo provate tutte, siamo passate fra le più svariate ricette ma la torta di mele non viene mai come sperato? Allora è molto probabile che stiamo commettendo uno di questi errori. Le ricette di pasticceria si sa, sono fatte di piccole e semplici regole, saltarne anche una rovina tutto. Ecco perché da oggi, evitando di commettere questi errori la torta di mele sarà esattamente come abbiamo sempre desiderato. Vediamo nel dettaglio cosa evitare:

Non scegliere le mele giuste: non è affatto vero che tutte le mele vanno bene per questa torta. Quelle ideali sono ad esempio le mele renette, leggermente farinose, che tengono la cottura e non sono troppo dolci; Non sbucciare le mele: sicuramente è noioso stare lì a sbucciare ogni singola mela, ma se questo non viene fatto, restano dure in cottura e il risultato non è per nulla gradevole; Non far insaporire le mele: un passaggio fondamentale non solo per evitare che anneriscano, ma soprattutto per conferire più sapore. Basta metterle in una ciotola ed unire succo di limone e zucchero per un sapore unico; Non utilizzare lo zucchero di canna e farina integrale: in questa ricetta questi due ingredienti fanno la vera differenza, migliorano sia il sapore che la consistenza finale; Non usare aromi: anche solo un pizzico di cannella è necessario per rendere la torta profumata e saporita.

Basta evitare questi piccoli errori e finalmente la torta di mele sarà un vero capolavoro.