Chiara Ferragni incinta? Video sospetto e fan scatenati sotto il suo ultimo post

Chiara Ferragni è incinta? I fan si scatenano con i commenti sotto il suo post, ecco il video sospetto che ha pubblicato.

Chiara Ferragni è davvero incinta? Una notizia del genere lascerebbe tutti a bocca aperta, soprattutto in un periodo come questo, in cui non si fa altro che parlare della presunta crisi dei Ferragnez, scoppiata dopo i fatti di Sanremo.

I due coniugi, infatti, non si mostrano ormai più insieme da quando è finito il Festival, e se da un lato Fedez sembra ‘sofferente’, nel senso che è quasi del tutto assente dai social e quando si mostra appare provato e agitato, con tanto di balbuzie mai evidenziata prima, Chiara al contrario appare raggiante come al solito, fa vedere i suoi momenti di lavoro e i suoi bambini, ma non accenna mai a suo marito né alla loro situazione. Solo una volta ha pubblicato uno scatto della sua mano che teneva quella del rapper, ma per il resto sembra quasi che i Ferragnez siano separati in casa.

Su di loro si rincorrono tantissime notizie e indiscrezioni: alcuni dicono che ci sia una crisi profonda, altri invece giurano che dietro questo ‘silenzio’ ci sia una trovata di marketing per far parlare di sé, altri ancora pensano invece addirittura che Chiara sia incinta di nuovo. Questo perché uno dei suoi ultimi post ha colpito tutti per un ‘dettaglio’ in particolare che ha scatenato i commenti e le supposizioni: ecco di cosa si tratta.

Chiara Ferragni incinta? I fan si scatenano per il ‘dettaglio’ nel suo video social, ecco cosa sta succedendo

Chiara Ferragni è sempre e costantemente presente sui social e condivide con i suoi followers tutto quello che la riguarda, scatenando piogge di commenti con ogni suo post. Uno degli ultimi che ha pubblicato, ad esempio, ha davvero fatto impazzire i fan dell’influencer per un ‘dettaglio’ che in tantissimi hanno notato. Nel video in questione, infatti, Chiara sfila indossando un nuovo abito del suo brand, un vestito fucsia lungo e aderente che lascia le spalle scoperte e porta una pelliccia gialla lungo la scollatura a barca.

Oltre ad aver ricevuto tantissimi commenti sull’abito e sul look, la Ferragni ha fatto scatenare i commenti perché il vestito fascia il suo corpo e lascia intravedere un leggero gonfiore addominale. Probabilmente si tratta di un semplice effetto dovuto al tessuto aderente, ma i fan di Chiara sono impazziti e hanno subito cominciato a pensare a una gravidanza.

Il pancino ‘sospetto’ di Chiara, dunque, non è passato inosservato e tanti si chiedono se presto arriverà un annuncio inaspettato, magari proprio a smentire tutte le voci e i rumors sui Ferragnez. Voi che dite?