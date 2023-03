E’ di nuovo incinta: la splendida moglie di uno degli sportivi più amati d’Italia lo annuncia così

La famiglia si allarga, il connubio sport-amore in questo caso è più forte che mai, la moglie di uno degli atleti più celebri del Bel Paese è di nuovo incinta.

I sogni di uno sportivo sono, nella maggior parte dei casi, legati ai successi da conquistare, ai trofei da vincere e da conservare in bacheca, e in fondo anche al desiderio di lasciare un segno indelebile per tutti coloro che dal primo momento, tifosi e addetti ai lavori, non hanno smesso di credere in te.

Ci sono però trionfi che non condurranno il tuo nome sulle prime pagine dei giornali e dei siti web. Ci sono vittorie da custodire gelosamente nella propria intimità, e che ti fanno sentire ancora più protagonista, ancora più felice e appagato di qualunque successo sportivo, conquistato magari al termine di una sfida epica con avversari agguerriti e competitivi.

Dai trionfi sportivi a quelli della vita: è di nuovo incinta la moglie di un noto sportivo

Per un atleta arriva il momento nella vita di costruire altri sogni, quelli legati alla vita personale, che poi intendiamoci bene sanno essere di stimolo e supporto per permetterti di avere una marcia in più quando indossi maglietta e calzoncini. Lui è Danilo Gallinari, incontrastata stella italiana del basket d’oltre oceano, quel campionato Nba che solo pochi anni or sono sembrava meta irraggiungibile per i nostri atleti. Lei, innamorata alla follia, è la sua bellissima moglie e giornalista sportiva sarda, Eleonora Boi, che ha annunciato ufficialmente di essere incinta e di attendere il secondogenito dal suo amato Danilo.

Dopo la piccola Anastasia, Danilo ed Eleonora, che si sono sposati solo pochi mesi fa in Sardegna, hanno deciso di allargare la famiglia e di costruire, insieme, mano nella mano, un percorso d’amore che di certo li appagherà più di qualunque traguardo personale, che pure non è precluso, visto che parliamo di due straordinari talenti che hanno già raggiunto, lavorativamente parlando, successi invidiabili.

Bella, comunicativa, spigliata lei, ha anche deciso, in nome dell’amore, di seguirlo negli Usa, e di stare al suo fianco adesso che è una colonna dei gloriosi Boston Celtics. Lui, che nell’Nba giganteggia ancora a 34 anni, non dimentichiamolo è anche una colonna della nostra nazionale azzurra.

Gallinari ha costruito una carriera straordinaria, che da Los Angeles lo ha condotto ad Atlanta e poi a Boston: al suo fianco una moglie meravigliosa, pronta a sostenerlo nella nuova sfida che lo attende. A tifare per il campione ci sono, oltre ad Eleonora, la piccola Anastasia, e questo nuovo gioiello che sta per arrivare. Il Gallo, come lo chiamano i tifosi, e la Boi, non vedono l’ora.