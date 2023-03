Incinta per la prima volta? Ecco quello che non dovresti mai fare

La gravidanza è sempre un momento delicato nella vita della donna, ancor di più quando si è incinta per la prima volta: cosa non bisogna fare.

La prima gravidanza è senza dubbio una gioia ma anche fonte di grande preoccupazione oltre che di ansia. In molte infatti si trovano ad affrontare un’esperienza completamente nuova e spesso non sanno come comportarsi per riuscire a portare avanti una gravidanza sana e serena. E’ importante sapere, infatti, che ci sono alcuni accorgimenti da adottare e che consentono di vivere questo periodo magico della propria vita in maniera armoniosa e senza problemi.

Di seguito, vi sveliamo tutto ciò che c’è da sapere in merito ai comportamenti da mettere in atto quado si è in dolce attesa per la prima volta. Si tratta di consigli particolarmente utili ed efficaci che consentiranno di ottenere grandi benefici.

Incinta per la prima volta: cosa non bisogna fare

La consapevolezza in gravidanza è molto importante in quanto consente di vivere questo dolce momento nella maniera più serena e tranquilla possibile. In particolare, essere a conoscenza di tutto quello che non bisogna fare quando si è incinte può rappresentare davvero il modo migliore per affrontare al meglio la gravidanza e soprattutto in maniera sana.

La prima cosa da non fare è aumentare eccessivamente di peso. In questo caso infatti i rischi sono piuttosto elevati in quanto potrebbe verificarsi disturbi particolarmente pericolosi. Con l’aumento della massa corporea, difatti, potrebbero fare la loro insorgenza il diabete e l’ipertensione con il conseguente rischio di partorire prematuramente. Da evitare è anche la pratica di dormire poco. Mai come nel periodo in esame infatti una donna deve riposare il giusto numero di ore. Gli esperti consigliano di dormire almeno 8 ore di notte e di concedersi qualche sonnellino anche durante le ore del giorno.

A tal proposito, la posizione ideale per dormire è quella sul fianco laterale sinistro. In questo modo infatti si favorisce il flusso sanguigno dalla madre al bambino. un altro comportamento errato è quello di non praticare esercizio fisico. Questo in particolare aiuta a mantenersi in forma e a non ingrassare eccessivamente. Chiaramente non è necessario strafare. E’ sufficiente qualche passeggiata che aiuta da un lato a mantenere attiva la circolazione e dall’altro a rilassarsi. Sempre per tale ragione, gli esperti consigliano di praticare yoga. Questa pratica è in grado tra le altre cose di migliorare la respirazione. Ciò si traduce in un’ossigenazione migliore del sangue e dunque in unica crescita sana del futuro nascituro.

Infine, è importante precisare che lo yoga è un’attività fisica che consente di assumere una corretta postura e donare una maggiore elasticità ed agilità anche durante la gravidanza.