Aurora Ramazzotti si ferma, il momento è vicino: la decisione spiazza tutti

Aurora Ramazzotti si ferma. La figlia di Eros e Michelle ha comunicato a tutti la decisione che ha preso: ecco cosa sta accadendo.

Aurora Ramazzotti si ferma, la giovane ha spiegato i motivi per cui ha dovuto prendere una decisione che per lei non è assolutamente facile ma non può fare altrimenti. La ragazza è apparsa assai demoralizzata.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha condiviso con i suoi followers l’intera sua gravidanza, dalla gioia dello scoprire di essere incinta, fino alla notizia del sesso e le varie attività che ha continuato a svolgere per tutta la gestazione. Ha poi comunicato anche i momenti difficili e questo è sicuramente uno di quelli.

Aurora Ramazzotti si ferma, la decisione della ragazza è drastica

Aurora Ramazzotti ha vissuto una gravidanza molto serena. E’ riuscita a continuare ad allenarsi, praticando praticamente sport ogni giorno. Seguita chiaramente da esperti, non ha perso mai la sua grinta, dedicandosi anche a duri allenamenti. Adesso però è arrivato il momento di fermarsi. La gravidanza è ormai agli sgoccioli e sente che la stanchezza diventa sempre di più. Come ha fatto per ogni cosa, anche questa decisione la giovane Ramazzotti ha deciso di condividerla con chi la segue da sempre.

Proprio sui social ha spiegato per quale motivo ha dovuto imporsi uno stop: “È arrivato per me il momento di prendermi una pausa dallo sport, per me è difficile ammetterlo a me stessa. Mi sento come se stessi in qualche modo fallendo, chi fa sport conosce la sensazione. E nonostante io sappia che è la cosa giusta è inevitabile che la vivo un po’ come un fallimento verso me stessa e la promessa che mi ero fatta di allenarmi fino alla fine“.

Il momento del parto si avvicina ed è normale che ci si senta più stanchi e pesanti, proprio per questo i medici suggeriscono di riposare nel periodo che precede il parto. Sia per recuperare energie che per essere il più in forma possibile quando bisognerà partorire. La giovane Ramazzotti, infatti, ha spiegato che ne approfitterà di questa pausa per riposare: “Io mi fermo qui, passerò il restante tempo tranquilla sul divano, magari facendo qualche passeggiata, ma comunque tranquilla“.

Aurora ha anche spiegato quanto sia importante per lei l’attività sportiva: “Riesco a sentirmi me stessa solamente quando lo pratico. Infatti, quando all’inizio della gravidanza ho dovuto smettere mi sentivo quasi alienata da me stessa“.