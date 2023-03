Gommose alla fragola fatte in casa con la frutta fresca: i vostri bambini impazziranno

Quando scoprirai quanto è facile preparare queste gommose alla fragole non le lascerai mai più: farai felici grandi e piccini.

Nonostante i piccini di casa abbiano la nomea di essere loro i più golosi di tutti, di certo non possiamo negare che anche mamma e papà ogni tanto sentono quella necessità di mangiare qualche piccolo dolcetto o magari un pezzetto di cioccolata, che in alcuni momenti fa anche bene all’umore.

Ma ritornando alle piccole pesti di casa, una tra le cose che amano mangiucchiare particolarmente sono senza dubbio le caramelle gommose. Queste piccole praline zuccherate per loro sono davvero irresistibili e sono disposti a tutto pur di accaparrarsene una o anche di più. Ovviamente, finché si tratta di un episodio sporadico allora si potrà anche concedere uno strappo alla regola, ma mangiarne in grandi quantità diventa un serio rischio, che non deve assolutamente essere contemplato.

Gommose alle fragole fatte in casa: da oggi le caramelle non le compri più

Nonostante molte caramelle, soprattutto quelle per i più piccini siano fatto interamente con ingredienti naturali, c’è sempre la possibilità di trovare tracce di coloranti alimentari e conservanti. Per non parlare poi della grande quantità di zuccheri che fanno male ai denti, alla pancia e anche al peso stesso. Siccome sappiamo che per loro è davvero difficile rinunciare a queste piccole dolcezze, oggi vi sveleremo come realizzare delle morbide gommose alla fragola. Una ricetta semplice, che vi permetterà di utilizzare solo frutta fresca.

L’idea geniale è venuta a @reneedalmolin che attraverso il suo profili ufficiale di TikTok ha condiviso la sua ricetta. Preparare in casa queste gommose alla fragola sarà davvero facilissimo vediamo quindi di cosa avrete bisogno.

Ingredienti:

150 g di fragole

90 g di zucchero

1 limone

12 g di gelatina

Procedimento:

Pulire le fragole e lavarle sotto acqua corrente e lasciarle asciugare accuratamente; Nel frattempo mettere in ammollo i fogli di gelatina; Sistemare le fragole in un mixer e frullare; Una volta ottenuto il succo, questo dovrà essere filtrato e dovrete ottenerne circa 100 grammi; Trasferitelo in un pentolino, aggiungete il succo di un limone filtrato e lo zucchero; Accendete la fiamma e mescolando portare a bollore; Spegnete quindi la fiamma, prendete la gelatina e dopo averla strizzata mettetela nel pentolino; Mescolate fin quando non sarà completamente sciolta; Trasferite quindi in una teglia rettangolare rivestita con pellicola trasparente e lasciate riposare tutta la notte; Il mattino dopo vi basterà semplicemente eliminare la pellicola, dare la forma che più preferite e dopo averle passate nello zucchero semolato, eccole pronte per essere gustate.

Ed ecco come in poche mosse le vostre caramelle gommose alla fragola sono pronte per essere gustate. Saranno una tira l’altra.