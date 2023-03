Pesce fresco, non farti fregare! Altroconsumo ti svela i trucchi migliori per riconoscerlo, non avrai più rivali

Da oggi non correre più rischi: sono questi i semplici trucchi che ti aiuteranno a riconoscere il pesce fresco, sarà un gioco da ragazzi.

Per avere una perfetta forma fisica e non solo per quanto riguarda il peso, ma soprattutto dal punto di vista della salute, una dieta sana ed equilibrata è alla base di tutto. Oltre a questo è molto importante anche variare con gli alimenti, per permettere al nostro organismo di assimilare tutti i nutrienti necessari.

Tra i tantissimi alimenti da poter inserire all’interno di un’alimentazione controllata frutta, verdura e pesce sono quelli che non devono mai mancare. Grazie ai loro nutrienti e alle proprietà benefiche, che di certo non mancano, sono dei veri alleati di benessere. Inoltre, grazie alla varietà che ci viene offerta, abbiamo la possibilità di poter variare sempre, senza essere quindi costretti a a mangiare sempre le stesse cose.

Riconoscere facilmente il pesce fresco da oggi puoi: segui i consigli di Altroconsumo e sarà facile

Se per quanto riguarda frutta e verdura viene sempre consigliato di consumare quella di stagione e riconoscere la loro freschezza è abbastanza semplice, quando si tratta di capire se un pesce è fresco possiamo rischiare di andare i difficoltà e di acquistare qualcosa che vi viene spacciato per quello che non è. Ecco perché tra poco, vi sveleremo alcuni semplici trucchetti consigliati da Altroconsumo, che non faranno mai più commettere errori e ci permetteranno di acquistare sempre un pesce di buona qualità.

Anche se si ha la fortuna di avere un pescivendolo di fiducia, la prudenza non è mai abbastanza e quindi avere un minimo di base nel saper riconoscere un pesce fresco non è di certo una cattiva idea anzi, potrebbe ritornare più utile di quello che immaginate. Come fare allora per essere certi di acquistare un prodotto di qualità? La risposta ci viene data da Altroconsumo che mostra dei semplici trucchetti per capire la freschezza del pesce. Vediamo nel dettaglio:

La prima parte da osservare sono gli occhi , questi devono avere la pupilla nera e brillante e la forma dovrà essere bombata. Se non presentano nessuna di queste caratteristiche anzi, gli occhi sono rientrati, opachi e lattiginosi, meglio lasciarlo lì;

Si passa poi ad osservare le branchie, che devono essere rosso vivo e senza muco e inoltre devono avere il classico odore di alghe. Se invece le branchie sono gialle e con muchi ed emanano cattivo odore, di certo non è un prodotto fresco;

Altro passaggio consiste nel controllare branchie e pelle, le prime dovranno essere ben salde mentre la seconda dovrà essere bella soda. Viceversa, se le branchie si staccano e la carne e molliccia, meglio prendere altro;

Infine si controlla il peritoneo che dovrà essere ben saldo alla carne.

Basta semplicemente tenere bene a mente questi piccoli dettagli e nessuno più potrà vendervi pesce fresco anche se non lo è.