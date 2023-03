Come insegnare ai bambini l’autocontrollo: basta poco, ma non ci avevamo mai pensato

La capacità di autocontrollo può essere insegnato ai bambini? E come? La risposta in un nuovo studio scientifico.

Acquisire la capacità di autocontrollo fin da bambini è fondamentale per uno sviluppo sano ed equilibrato della personalità degli adulti di domani. I piccoli che imparano a gestire i propri impulsi avranno benefici non solo in tempi brevi, ma per tutta la loro vita. Nel senso che saranno in grado di prestare maggiore attenzione, di svolgere compiti difficili, di reprimere comportamenti inappropriati o istintivi. Una volta cresciuti, poi, riusciranno prima e meglio a completare gli studi, trovare un lavoro e coltivare relazioni gratificanti, insomma realizzarsi ed essere felici.

Il punto è: si può insegnare la virtù dell’autocontrollo? O si tratta di una virtù innata? Ed eventualmente è un compito che spetta ai genitori, agli insegnanti o ad altre figure? E come si espleta? Un nuovo studio scientifico ha cercato di dare una risposta a tutte queste domande: chiunque abbia direttamente o indirettamente a che fare con i bambini farebbe bene ad approfondire la questione. Vediamo insieme i punti più salienti.

L’importanza dell’autocontrollo nell’educazione de bambini

Da almeno settant’anni è in voga il famoso test del marshmallow: i bambini devono resistere per una manciata di minuti al desiderio di addentare un ghiotto dolcetto. Grazie a questo esperimento si è avuta dimostrazione del fatto che i piccoli dotati di maggiore capacità di autocontrollo ottengono poi migliori risultati a scuola e sul lavoro. Questo test parte però dal presupposto che il self control sia una dote innata: o la sia ha, o non la si ha. Vale invece la pena di chiedersi se tale capacità si possa acquisire, e in che modo.

È quanto ha fatto Ernst Fehr, economista dell’Università di Zurigo, in uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour. E la conclusione alla quale è giunto è che sì, l’autocontrollo si può insegnare e imparare. Peraltro con ottimi risultati. Dopo aver ideato un semplice corso per accrescere la capacità di autocontrollo nei bambini delle elementari, si è reso conto che bastano 5 ore all’anno di attività mirate per ottenere ottimi risultati su questo fronte.

Durante le lezioni sono state mostrate ai bambini storie che comprendono un obiettivo da raggiungere e ostacoli che vi si frappongono. Ai piccoli viene chiesto di immaginare un modo per superare quelle difficoltà. Ripetendo più volte l’esercizio, i piccoli imparano a non arrendersi davanti agli intoppi e a insistere per cercare di risolvere i problemi. In corso in questione è stato frequentato da 500 bambini selezionati a caso, i quali hanno poi ottenuto risultati scolastici migliori degli altri, anche a distanza di anni. Vale decisamente la pena di provarlo.