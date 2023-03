Da Londra all’Italia, apre la prima sede di Hamleys: il più famoso negozio di giocattoli inglese

Per la gioia dei bambini romani, sta per accadere. Da Londra all’Italia: nella Capitale aprirà una sede del più grande e storico negozio di giocattoli inglese, Hamleys.

Roma si evolve, continua a cambiare pelle e apre le porte a grandi brand stranieri pronti a rendere ancora più internazionale il volto della Città Eterna. Da una parte la necessità di proseguire sulla strada di un business a vocazione strettamente nazionale, come dimostra l’inaugurazione, negli ultimi mesi, di attività ristorative, con target profondamente differenti, ma sempre nel segno della tradizione di casa nostra, dallo street food alla cucina capitolina più autentica.

Dall’altra parte, Roma è pronta ad abbracciare iniziative di solidi gruppi stranieri, che possono certamente cementificare la qualità delle proposte per i turisti. E allora, in attesa dell’apertura del Four Season, tra le catene di alberghi più celebri al mondo, e pronti ad accogliere un colosso come Starbucks, Roma ha deciso anche di concedere spazio, e presumibilmente accadrà in centro, allo storico negozio di giocattoli inglese, Hamleys, il paradiso per i bambini londinesi.

Scopriamo insieme la storia di Hamleys e perché per la nostra Capitale potrebbe essere una ulteriore freccia al proprio già ricco arco.

Roma apre le porte ad uno dei più celebri negozi di giocattoli al mondo: Hamleys

Coloro che sono entrati nel mondo di Hamleys, almeno una volta nella loro vita, sanno bene che rappresenta più di un normale negozio di giocattoli. Hamleys ha regalato sorrisi a milioni di persone in tutto il pianeta. I suoi giocattoli sono tra i migliori al mondo, acquistati in modo responsabile e testati in laboratorio per rispettare gli standard internazionali.

Hamleys si rivolge a persone di tutte le età, giovani o meno giovani, e l’azienda si impegna a rendere felici i propri clienti. E’ un leit motiv chiaro. Vendono di tutto, dai peluche ai giochi da tavolo, ai costumi da travestimento e alle attrezzature sportive all’aperto, fino ai giochi artigianali storici da collezione, antichi e retrò; bambole da collezione, giocattoli per l’apprendimento, giocattoli rievocativi di arti e mestieri e molto altro ancora.

Oggi Hamleys è uno dei più antichi e grandi rivenditori di giocattoli al mondo, è innegabile. Il giocattolo può essere modernità, divertimento e cultura. Un cavalluccio rosso costruito a mano da un artigiano nordeuropeo, una scacchiera totalmente in alabastro e poi naturalmente tanta tecnologia. Nonostante cambi di mano e alcune incertezze, questo storico negozio di giocattoli tiene duro grazie ad una ricca storia che lo sostiene saldamente.

Hamleys: lo spirito del giocattolo british pronto a far innamorare i romani

Hamleys è stata fondata nel 1760 da un Cornishman di nome William Hamley di Bodmin, in Inghilterra. Aprì il suo primo negozio di giocattoli a Holborn, Londra e lo chiamò Noah’s Ark. La sua visione era di renderlo il miglior negozio di giocattoli del mondo e vendeva bambole di pezza, soldatini di latta, cavalli di legno e cerchi.

La prima location dell’Arca di Noè era ideale in quanto attirava clienti di classe superiore dal quartiere londinese di Bloomsbury. Ciò ha reso il negozio un discreto successo. Dopo la morte di Hamley, la proprietà del negozio passò alla famiglia. Nel tempo il negozio di giocattoli è diventato un colosso, simbolo anche di una Londra esigente, un po’ snob, che ha sempre voluto per i propri figli il meglio. Roma è pronta ad accogliere lo spirito british dei giocattoli d’Oltre Manica.