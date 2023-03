Luca Argentero e Cristina Marino, le prima foto con il figlio neonato: i teneri scatti

Luca Argentero e Cristina Marino al settimo cielo, è nato, infatti, il loro secondogenito: i primi scatti con il piccolo sono tenerissimi.

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando era il bellissimo del Grande Fratello terza edizione: correva l’anno 2003. Chi lo avrebbe mai detto che Luca Argentero sarebbe diventato uno degli attori più apprezzati e talentuosi del nostro cinema, dividendosi equamente anche tra grande schermo e tv. Lo studio, la gavetta, indispensabili per fare strada, e poi quella fisicità non indifferente, con quegli occhi che fanno innamorare le donne al primo sguardo.

Nella vita privata, prima il matrimonio naufragato con Miriam Catania, poi il nuovo amore, con Cristina Marino, una unione solidissima, che ha regalato a Luca quelle gioie, quella serenità, che nella vita privata sono indispensabili per cementificare tutto ciò che ruota intorno.

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino al settimo cielo: una nuova gioia nella loro vita

E mentre il pubblico lo apprezza più che mai nel ruolo da protagonista nella fiction Rai “Doc, nelle tue mani”, nel ruolo di Andrea Fanti, con la nuova moglie, sono infatti sposati da pochissimo, stanno costruendo la vita dei sogni, quella in cui speravano. Prima è arrivata Nina, la principessa di casa, ma la voglia di allargare la famiglia, in particolare da parte di Luca, era fortissima. Ed ecco allora il nuovo gioiello, il piccolo Noè, un batuffolo di amore che Argentero, come si vede dalle prime immagini in rete, stringe già nelle braccia con quell’amore che solo un padre può sentire e provare.

Cristina Marino, euforica come non mai, ha confessato ai media che, se fosse per Luca, dovrebbero mettere su una squadra di calcio. Le rispettive famiglie di origine, del resto, hanno inculcato a lei e al marito la cultura dell’amore, dell’unione, dell’importanza di creare una base solida per le nuove vite che sono arrivate, a cui dare il massimo di se stessi.

Il piccolo Noè Roberto, per questo motivo, è per entrambi l’ennesimo coronamento di un sogno: lo hanno cercato, lo hanno voluto, il bambino sta bene ed è sano, la cosa più importante per due genitori. Del resto, anche i post sui social, raccontano al popolo del web la loro felicità, la loro serenità. Siamo certi, allora, che il nostro Luca Argentero non solo saprà essere più che mai un padre affettuoso e scrupoloso, ma che tutto questo donerà una nuova aurea, una nuova luce, al suo matrimonio e alla sua carriera di attore che si annuncia lunga e carica di soddisfazioni.