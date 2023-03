Michelle Hunziker,il racconto inedito dell’aborto stringe il cuore: “Voglio riprovarci”

Un racconto che stringe il cuore. Protagonista, sul palcoscenico di “Michelle Impossible”, la show girl svizzera ha lasciato il segno.

Michelle Hunziker ti fa sentire a casa, ti fa sentire l’amica di una vita. Ed è per questo che sul palcoscenico di “Michelle Impossible”, nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, sono andate in scena confessioni che hanno scaldato il cuore e l’anima del pubblico.

Musica, ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo, divertimento, ironia, ma anche racconti inediti di personaggi che, grazie a Michelle, splendida padrona di casa e show girl di altissimo profilo, ma anche in fondo ragazza della porta accanto, vengono fuori in modo spontaneo, puro, entrando nelle nostre case e nelle nostre vite, e lasciandoci riflettere e commuovere.

Due donne a confronto, due mamme, due bellissime ragazze straniere che l’Italia apprezza e ama: gli inizi difficili, l’infanzia non semplice, le qualità fisiche che non sempre vengono comprese e apprezzate, quel qualcosa che hai dentro che vale molto di più di un corpo mozzafiato.

Michelle Hunziker e il racconto doloroso che fa commuovere

Michelle Hunziker, “sul divano di casa sua”, ha ospitato l’avvenente Belen Rodriguez: ed entrambe, in un commovente faccia a faccia, hanno concesso al pubblico stralci delle pagine dei rispettivi diari, affidando però all’altra, come un’amica di sempre, il compito di fare da voce narrante delle proprie vicissitudini, dolci e amare, come capita a tutti nella vita.

E allora ecco che per prima Belen ha letto di Michelle: l’infanzia dolorosa, i commenti poco edificanti dei compagni di scuola quando si trasferisce nella Svizzera tedesca e all’inizio non ha amici e si sente terribilmente sola. E poi il padre che la voleva un maschiaccio e le faceva addirittura tagliare i capelli.

Alla Hunziker sono invece affidate le memorie del manoscritto della show girl argentina. I primi mesi a Milano da clandestina, o quando a scuola, a Buenos Aires, anni prima, metteva cerotti sul seno per nascondere l’avvenenza, quasi fosse un problema da celare. La maternità, i figli con due uomini diversi, il ritorno al vecchio amore e quel dolore, che non ha mai smesso di perseguitarla, legato alla pubblicazione di quel video hard dell’ex fidanzato che è ancora lì, in rete, e che l’ha segnata nel profondo.

E poi la notizia che non ti aspetti, quella che colpisce dentro tutte le donne: un aborto, recente. L’annuncio scioccante del medico che la vita che sta per arrivare non c’è più, che il suo cuore ha smesso di battere, il senso di impotenza, la voglia di riprovarci: attraverso la lettura di Michelle, abbiamo scoperto un altro tassello della vita della Rodriguez. Donne coraggiose, Michelle e Belen, oltre che bellissime. Personaggi di cui l’Italia televisiva ha bisogno, capaci di incollarti allo schermo, e non solo per un paio di gambe favolose.