Sono queste le terme più belle d’Italia, ti rimettono al mondo

Avete bisogno di trascorrere una giornata di totale relax? Un bel bagno alle terme è ciò che fa per voi, ecco le più belle d’Italia.

Le acque termali sono un vero toccasana per il corpo e sono tantissimi i benefici sulla salute; lo scopo terapeutico delle terme era già noto nell’antichità a Etruschi e Romani, che hanno dato il via nella nostra penisola ad una vera e propria cultura del benessere termale. Anche l’OMS ha definito la medicina termale come “una delle più antiche forme di terapia dell’Occidente”.

In Italia non mancano certamente i centri termali: secondo la stima di Federterme sul territorio sono attive più di 320 strutture che si occupano di benessere; molti dei siti sono totalmente naturali e gratuite, con accesso libero. Chiunque può avere accesso alle proprietà curative dell’acqua termale, che allevia i problemi infiammatori della pelle, delle ossa (malattie reumatiche, degenerative, infiammazioni croniche) e delle vie respiratorie. Se anche voi siete interessati ad una giornata di relax e salute, continuate a leggere per scoprire quali sono le terme naturali più belle d’Italia.

Terme naturali in Italia: le più belle da nord a sud

La Toscana è la regione con la più alta concentrazione di fonti termali naturali; tra i siti più famosi e suggestivi ci sono le Cascate del Mulino a Manciano (GR) e le terme naturali libere di Petriolo, nella provincia tra Siena e Grosseto. Nella prima le acque sulfuree si aggirano intorno ai 37°, mentre le seconde hanno una temperatura più alta di circa 43°.

E ancora, sempre in provincia di Siena, segnaliamo altri due luoghi interessanti: il primo è sicuramente il piccolo borgo di Bagno Vignoni (SI), nel quale antistante Parco dei Mulini è possibile fare il bagno in una vasca scavata tra le rocce calcaree. Infine molto suggestivi anche le piscine termali di Bagni San Filippo.

Salendo poco più a nord, in Lombardia, troviamo le Terme Libere di Bormio dette anche Vasche di Leonardo. L’acqua è ricca di sostanze alcaline e solfati e la rendono perfetta per la cura di malattie reumatiche e respiratorie. In Provincia di Viterbo l’ingresso è libero alle Piscine Carletti, dove l’acqua raggiunge i 58°.

Anche il Sud Italia non si fa mancare le sue suggestive vasche termali. Ischia è ricchissima di sorgenti, la più gettonata è Baia di Sorgeto, una piccola caletta a forma di mezzaluna. Il percorso per arrivarci è decisamente faticoso (bisogna scendere ben 200 gradini!) ed è sconsigliabile visitarle durante la bassa marea, momento in cui la temperatura dell’acqua può vertiginosamente salire fino a 90°.

In Calabria ha di recente riaperto la Grotta delle Ninfe a Cerchiara (CS), dopo un lungo periodo di chiusura e messa in sicurezza degli spazi. Infine anche in Sicilia è possibile fare un bagno in acqua sulfurea alle terme libere di Segesta a Castellammare del Golfo (TP), e allo Specchio di Venere, sull’isola di Pantelleria.

Di terme ce n’è davvero per tutti i gusti! Se state programmando la vostra giornata di relax ricordate: portate sempre con voi asciugamani e vestiti caldi (specialmente in questo periodo dell’anno) oltre a sali minerali e acqua per evitare improvvisi abbassamenti di pressione dovuti al caldo delle acque.