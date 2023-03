6 colazioni light dolci o salate e super gustose: pochissime calorie e sarete pronti per la prova costume

Sei pronta per la prova costume? Ecco la proposta di 6 percorsi di colazioni dolci e salate, tutte rigorosamente light, per tornare in forma.

La stagione estiva, in fondo, non è così lontana, e allora è arrivato il momento di pensare alla concreta necessità di rimettersi in forma. Volere è potere, lo sai bene: dipende solo da te smaltire i chili di troppo, tornare a volerti bene, piacere innanzitutto a te stessa, poi agli altri.

Indispensabile è quindi partire, anzi ripartire, da una alimentazione sana, cominciando dal pasto più importante della giornata, la prima colazione. Ed è per questo che ti proponiamo 6 percorsi rigorosamente light, all’insegna di prodotti di qualità, con un apporto calorico e di grassi molto equilibrato. Colazioni dolci e salate che ti possono far stare bene, dare energia, regalarti anche quel gusto che in una dieta che ti stimoli il cervello e la voglia di andare avanti non deve mancare mai.

Pronti per la prova costume? Prova questi 6 percorsi light per tornare in forma

Ti deve tornare il desiderio, poi, lo sai bene, seppur senza svenarti fisicamente, di fare quel movimento e quello sport che sono il compagno di viaggio, da sempre, di un percorso alimentare all’insegna della salute.

Anche una passeggiata al giorno, per attivare la circolazione, per riprenderti quello che lo stress invernale ti ha tolto, ed essere in forma perfetta quando indosserai il tuo costume sotto l’ombrellone. Ed eccoli, allora, questi 6 percorsi dolci e salati di colazione light: semplici da preparare a casa, da portare anche in ufficio. Stimoleranno anche la tua vena nascosta di cuoca provetta, sempre pronta a creare nuove combinazioni.

1 – Tuc e Salmone

Ingredienti:

1 pacco di tuc

70 g di salmone

50 g philadelphia protein

spezie ed erbe fresche

Apporto Calorico: 297 kcal. Macronutrienti: 13 gr. grassi, 22 gr. carboidrati, 23 gr. proteine

2 – Colazione Veloce

Ingredienti:

250 ml latte scremato

1 protein cookies

Apporto Calorico: 311 kcal. Macronutrienti: 11 gr. grassi, 30 gr. carboidrati, 23 gr. proteine

3 – Colazione Semplice

Ingredienti:

3 macine

1 budino proteico

50 g yogurt greco

fragole q.b.

Apporto Calorico: 358 kcal. Macronutrienti: 10 gr. grassi, 40 gr. carboidrati, 27 gr. proteine

4 – Porrige di Avena

Ingredienti:

50 g avena

10 g mandorle

150 ml alpro protein

frutti rossi q.b.

Apporto Calorico: 316 kcal. Macronutrienti: 12 gr. grassi, 35 gr. carboidrati, 17 gr. proteine.

5 – Hipro e Marmellata

Ingredienti:

1 hipro danone 25 g

50 g marmellata light

20 g cioccolato fondente

2 fette biscottate

Apporto Calorico: 367 kcal. Macronutrienti: 11 gr. grassi, 38 gr. carboidrati, 29 gr. proteine.

6 – Omelette e fesa

Ingredienti:

2 uova

60 g di pane

60 g fesa

1 sottiletta light

Apporto Calorico: 374 kcal. Macronutrienti: 14 gr. grassi, 34 gr. carboidrati, 28 gr. proteine

Ed ecco allora tutti gli schemi passo passo da seguire, come suggerito su instagram, fonte @ giuseppe_healty.