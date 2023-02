Un tiramisù super cremoso con solo 150Kcal: puoi mangiarne uno al giorno e restare in forma

Anche se siamo a dieta non è detto che dobbiamo rinunciare ai peccati di gola! Con sole 150kcal, questo tiramisù cremoso è imperdibile!

La parola ‘dieta‘ ci spaventa a più non posso. Immediatamente, nel momento in cui cominciamo a mangiare più sano e pulito demonizziamo tutti quei cibi ritenuti ‘poco salutari‘. Succede quindi che iniziamo a fare a meno di determinati alimenti privandoci di qualsiasi cosa. A quel punto però, ci renderemo conto ben presto che la privazione che ci siamo imposti non ci porta a nulla di buono perché vorremmo cedere a qualsiasi peccato di gola ci si presenti dinanzi.

Mangiare sano è fondamentale, ma questo non significa dover mangiare solo verdure scotte e scondite. Affidandoci ad un esperto nel campo potremo realizzare un’alimentazione su misura per noi che ci consenta di mangiare tutto nelle quantità adatte a mantenere il nostro peso forma. E se potessimo mantenerci in forma anche mangiando vagonate di tiramisù? Sì beh, non quello preparato alla classica maniera. Ma in una sua versione più ‘light‘ questo sarà il dessert che consumeremo a merenda o a colazione tutte le volte che vorremo mangiare un tiramisù senza sensi di colpa! Te lo presento in una versione che seppure leggera sarà ad ogni modo cremosissimo; una tentazione irresistibile. Come lo prepariamo? La ricetta è proprio riportata qui di seguito!

Tiramisù light e cremoso con sole 150kcal: lo mangi e ti mantieni in forma

E’ di sicuro il dolce più amato da tutti. Quando c’è in tavola il tiramisù facciamo fatica a trattenerci dal fare il bis. Certo però, la classica versione non ci permette di mantenerci in forma e di tenere lontani quei chili di troppo. Ecco che allora scopriamo una ricetta più leggera ma comunque deliziosa che ci consentirà di gustare il nostro dessert (anche a colazione) senza che i sensi di colpa comincino a moltiplicarsi! Avremo bisogno di questi semplicissimi ingredienti per realizzare il nostro tiramisù cremoso e con pochissime calorie

Ingredienti:

1 Vasetto di Yogurt Greco

1 Cucchiaino di Miele

1 Tazzina di Caffè

2 Fette Biscottate

2 Cucchiaini di crema alle nocciole

Cacao amaro

Acqua q.b