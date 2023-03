Attenzione a questi cibi: favoriscono l’obesità infantile

Hai il timore che tuo figlio possa sviluppare problemi di peso? Attenzione a questi cibi allora, possono favorire l’insorgere dell’obesità.

Studi recenti in tema di obesità infantile hanno dimostrato che alcuni alimenti, specie se consumati con assiduità possono favorire l’insorgere di sovrappeso ed indurre lentamente all’obesità. Ma quali sono i cibi il cui consumo andrebbe limitato e quali sono invece le abitudini alimentari che dovrebbero essere acquisite sin dalla tenera età?

Sempre più bambini del mondo occidentale stanno sviluppando problemi alimentari, molti sono affetti da obesità sin da piccolissimi. Di certo una delle cause è da ricercare nelle abitudini alimentari sbagliate, come prediligere cibi ipercalorici, ricchi di zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti. Ma non è il solo fattore scatenante, l’uso massiccio della tecnologia, dei social ha portato i bimbi a ridurre le attività ludiche che richiedono uno sforzo fisico.

Obesità infantile, quali sono i cibi a cui prestare attenzione?

Ad acuire queste problematiche è stata poi la pandemia che ha limitato le interazioni sociali dei più piccoli, i quali per affrontare il disagio emotivo, la noia e la frustrazione si sono riversati sul cibo, favorendo l’insorgere di un rapporto poco sano con il cibo. I disturbi alimentari non vanno sottovalutati e sarebbe sempre auspicabile intervenire in tempo per limitare i danni. Come possono fare dunque i genitori per educare i loro figli al rispetto delle regole alimentari?

Uno studio recente ha dimostrato che molti bimbi affetti da obesità infantile sono accumunati da alcune abitudini alimentari sbagliate. Sotto accusa i cibi da fast food, ricchi di sale, conservanti e poveri di nutrienti. Questi alimenti provocano un senso si sazietà e di soddisfazione immediato, ma creano una vera e propria dipendenza, ecco perché i bimbi mangerebbero patatine fritte ogni giorno. Attenzione, i cibi del fast food non vanno demonizzati, ciò che deve essere categoricamente evitato è il consumo quotidiano.

Altro alimento che se mangiato tutti i giorni favorisce l’insorgere dell’obesità infantile è il gelato. L’alto indice glicemico di questo cibo non lo rende un alleato per il benessere dei più piccoli. Anche in questo caso la regola è la medesima per i cibi del fast food, il gelato non è pericoloso, ma attenzione alle dosi. Il suo consumo deve essere moderato.

Tra gli insospettabili vi è poi il succo di frutta. Tanti genitori sono convinti che sia una scelta salutare, ed abituano i bimbi al suo consumo quotidiano, specie come merenda. Ve ne sono alcuni che contengono grassi e zuccheri aggiunti, altri completamente naturali, ecco allora che bisogna prestare attenzione alle etichette.

L’alimentazione deve essere varia, sana ed equilibrata, questa è la prima regola da tenere a mente, ma ce n’è anche un’altra da non dimenticare. Non va infatti sottovalutata l’importanza dell’attività fisica, la combinazione di queste due abitudini ridurrà il rischio che i più piccoli sviluppino problemi di peso.