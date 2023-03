Con loro le corna vanno sapute portare: sono gli uomini più traditori dello zodiaco

Questi segni zodiacali, secondo gli esperti, sono in assoluto i più traditori in amore: con loro devi proprio rassegnarti alle corna.

Al giorno d’oggi, è davvero immaginabile che una donna si debba rassegnare a subire tradimenti costanti dal proprio uomo, che sia marito o compagno? Osiamo sperare di no: ma quante di voi che stanno per leggere questo articolo, sanno bene di essere state già tradite e ben più di una volta. E si trovano nella difficile condizione di essere ancora innamoratissime del proprio partner.

Hanno già perdonato e forse continueranno a farlo. Le motivazioni sono tante e differenti: dalla paura di restare sole, alla scarsa fiducia in se stesse nell’essere capaci di ripartire da zero e voltare pagina.

Il tuo lui è l’essere più infedele che tu abbia mai conosciuto? Se ti trovi in questa condizione non ti invidiamo di certo: e nella speranza che tu possa trovare la forza di ribellarti ad una situazione certamente poco piacevole per la tua dignità di donna, ti raccontiamo, secondo gli esperti di Oroscopi, quali sono i sei segni zodiacali con l’indole maggiormente tendente al tradimento e all’infedeltà.

Oroscopo: ecco i sei segni zodiacali più traditori in amore, dovresti stare attenta

Magari potresti scoprire che uno di loro è proprio l’uomo che hai al tuo fianco. E se non ti ha ancora tradito, dopo aver appreso queste informazioni, non escludiamo che tu decida, la notte, di dormire con un occhio aperto. Ricorda che le persone tradiscono per una serie di motivi: infelicità nella relazione, ricerca di nuove esperienze, problemi di insicurezza, desiderio di vendetta o disamore subentrato nel corso del tempo. Ma qualunque sia la ragione, chi tradisce finisce sempre con il fare del male all’altro, l’anello debole.

Per prepararci alla reale possibilità che ciò possa accadere a noi, è importante imparare in anticipo i segnali di allarme comuni secondo cui è probabile che qualcuno, nella tua vita, sia un vero imbroglione. Uno dei possibili rivelatori di infedeltà nella sua indole, potrebbe essere il segno zodiacale. Ecco quindi la classifica dei segni zodiacali più infedeli, partendo da quello meno bugiardo, fino ad arrivare al numero uno dei doppiogiochisti.

Ed ecco il video che ti spiega quali sono i segni zodiacali più traditori, fonte @ivanadicosimo

https://www.tiktok.com/@ivanadicosmo/video/7206320676297395461