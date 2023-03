L’oroscopo dei viaggi 2023: le mete ideali in base al posto segno zodiacale

Grazie all’oroscopo dei viaggi puoi scoprire facilmente qual è la meta ideale per te in cui divertirti in questo 2023.

L’oroscopo dei viaggi 2023 ti farà scoprire qual è la meta perfetta in base al tuo segno zodiacale, leggi attentamente prima di fare le valige.

Ogni segno ha la sua meta ideale, a dirlo sono gli esperti che studiano i movimenti dei corpi celesti e osservano le stelle. In base infatti alla scienza che studia l’influsso degli astri sulla vita della terra ogni ognuno dei 12 segni presenta delle caratteristiche differenti, e dunque è consigliato per ciascuno di noi raggiungere un posto diverso, che sia un luogo caldo, una meta esotica, una vacanza improntata all’avventura, scoprire un continente nuovo, o andare in montagna, ora puoi conoscere il posto perfetto per te.

L’oroscopo dei viaggi, la meta ideale per il tuo segno zodiacale

Caro amico dell’Ariete a quanto pare il posto ideale per te è Marracash, nel Marocco, per dormire una tenda di lusso nel deserto, dove ricaricarsi ma anche fare delle escursioni sul cammello. Se sei un segno di terra, come il Toro, ami sicuramente la buona tavola e potresti visitare la Scozia in particolare di Edinburgo per gustare le leccornie locali e avere un contatto con la storia. Se sei a Gemelli, allora il posto perfetto per te può essere Bali, che ti dà la possibilità di entrare in contatto con una cultura nuova e soprattutto con un ambiente a metà tra sacro e profano.

Se sei Cancro gli astri ti consigliano di visitare le meraviglie d’Italia, come per esempio Palermo, perché potrai eliminare proprio lì tutte quelle che sono le energie negative accumulate. Se sei Leone l’oroscopo dei viaggi 2o23 ti consiglia di andare in una tipica masseria della Puglia, perché la buona cucina la tranquillità vitale di questa terra ti ridaranno le energie giuste per affrontare i mesi a seguire. Per te della Vergine, la meta perfetta sono e le montagne e magari le Alpi francesi o un luogo dove apprezzare la purezza delle bellezze naturali, e respirare un’aria migliore.

L’oroscopo dei viaggi per la Bilancia suggerisce una città d’arte. In questo caso Firenze è perfetta. Lo Scorpione dovrebbe andare in un posto dove riconciliarsi con la natura e con i suoi ritmi come per esempio su un lago, l’ideale potrebbe essere il Lago Maggiore. Se sei Sagittario dovresti andare in Cile tra terre sconfinate e cieli limpidi che in questo momento potrebbero fare bene al tuo spirito.

Se tu sei del Capricorno devi spiegare le vele verso un continente completamente diverso dal nostro e quindi ti consigliamo l‘India. L’Acquario, sognatore e idealista, dovrebbe fare un Road trip negli Stati Uniti, e i nati dei Pesci invece dovranno concedersi il lusso di visitare Santorini o altre isole greche rinomate.