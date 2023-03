Hai figlie femmine? Fai così per crescerle forti e indipendenti

Hai delle figlie femmine? Sapevi che esistono delle strategie per rafforzare il loro carattere e renderle più sicure ed indipendenti?

Crescere con modelli educativi positivi è imprescindibile per sviluppare sicurezza e sentimenti di fiducia in se stessi, sia per i maschi che per le femmine. Ma, con le bimbe è opportuno avere un occhio di riguardo, per abituale ad essere autonome e prepararle al meglio alle difficoltà che la vita prima o poi, riserva a tutti.

Essere donne è un’esperienza bellissima, ma che comporta anche delle difficoltà. Chi nega che la condizione femminile nel mondo necessiti di migliorie, sbaglia. Molte donne vivono in condizioni di precarietà e sono continuamente vessate, subiscono discriminazioni per il genere, violenze verbali, fisiche, disparità lavorative. Nei Paesi occidentali questi fenomeni sono stati in buona parte debellati, in taluni Stati del medio oriente, dell’Asia ed in quelli dell’ Africa invece la strada da fare è ancora lunga.

Figlie femmine, strategie educative per aumentare la loro autostima

In Italia, ed in generale in Europa le donne hanno acquisito sempre più spazi nella società, rivestendo ruoli di prestigio ed autorità, la conseguenza è stata un’inarrestabile progresso. Oggi le donne sono sempre più consapevoli del loro valore, sono determinate ed anelano alla realizzazione personale e professionale. La conseguenza di queste rivoluzione femminile è che le prossime generazioni subiranno l’influsso di questo cambiamento.

Le bimbe, specie quelle europee stanno crescendo in famiglie nelle quali il ruolo femminile non è più relegato alla cura domestica, con notevoli influssi sulla loro psiche e sul loro modo di approcciarsi al mondo. Ma come potenziare l’autostima di queste piccole donne e farle essere sempre più sicure di loro stesse? Se sei madre di una o più figlie, tieni a mente queste strategie educative ed applicale, i risultati non tarderanno ad arrivare. Ecco quali sono:

1. Educarle all’autonomia attraverso il gioco: una delle strategie più efficaci per educare i bimbi è quella di utilizzare il gioco. Insegna dunque alle tue bambine a dedicarsi alla cura di loro stesse e dei loro bisogni sin da piccole. Si tratta di cose semplici, come rifare il letto, studiare contando solo sulle proprie capacità, dedicarsi ad attività che incitino alla socializzazione.

2. L’insegnamento migliore viene dal tuo esempio: per allevare donne autonome ed indipendenti la cosa più giusta che puoi fare è dare il tuo esempio. Coltiva una sana autostima e lascia che le tue figlie comprendono quanto con la giusta dose di sicurezza personale si può andare lontano. I bambini imparano per emulazione, non c’è niente di meglio che essere una guida per tua figlia.

3. Felle comprendere che le emozioni vanno gestite in modo sano: la gestione delle emozioni, specie quelle negative è un esercizio importantissimo per riuscire ad essere pronte ad affrontare le situazioni avverse. I momenti di difficoltà arrivano per tutti e, da madre la cosa migliore che puoi fare per le tue figlie è insegnare a non rifuggire la tristezza, il dolore ma di attraversare queste emozioni. I caratteri più forti vengono fuori dalle situazioni difficili, insegna alle tue bimbe che le esperienze negative sono un momento di crescita.