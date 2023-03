Idea fenomenale per arredare il tuo balcone: con meno di 50 euro avrai un piccolo giardino dei sogni

Puoi davvero arredare il balcone di casa e trasformarlo nella tua oasi felice: ecco alcune idee facili, realizzabili con meno di 50 euro.

Se arredato nel modo giusto, il balcone di casa tua può davvero diventare uno spazio accogliente, dove rilassarsi e stare tranquilli con la famiglia, con gli amici più cari, perché no anche da soli: la tua piccola oasi di felicità, il tuo spazio segreto, il tuo giardino dei sogni. Non devi fare altro che sfoderare tutta la tua creatività nascosta e decorarlo ad arte, così come ti suggeriscono mente e cuore. Ecco alcune idee semplici, con costi davvero molto accessibili.

Puoi cominciare dal pavimento: hai mai pensato ad un parquet? Il legno ti regala calore, ti fa sentire in pace con il mondo, ti rievoca momenti vissuti di vita familiare che conservi gelosamente nello scrigno dei ricordi. I costi non sono elevati, ci sono tante versioni di parquet molto economiche.

Arredare il balcone di casa rendendolo la tua oasi di felicità: puoi cominciare da qui!

Prima di aggiungere tutti i mobili, gli accessori e gli elementi di design, le piante, i fiori, le erbe aromatiche che preferisci al tuo balcone, devi iniziare con il pavimento giusto. La pavimentazione gioca un ruolo davvero importante nella definizione dello stile di un balcone. Una lastra di cemento incrinata o un rivestimento in legno scheggiato non creano davvero l’atmosfera Zen che speravi, vero? Ecco alcune idee che porteranno il design del tuo balcone nella giusta direzione.

Le piastrelle per terrazze sono un’ottima scelta per un balcone, specialmente se ha un brutto aspetto. Invece di smontare tutto da zero, se sei in un condominio sarà impossibile anche se sei proprietario, queste piastrelle vengono posizionate sopra la superficie esistente. Sembrano un rivestimento in legno, mattoni o persino erba, sul lato superiore, ma hanno una griglia di plastica sul lato inferiore. Questa griglia collega le piastrelle insieme per formare un nuovo pavimento. Rimarrai davvero stupito del risultato e il prezzo sarà davvero alla portata del tuo budget.

Ed ecco un video esplicativo su come montare il pavimento in balcone, fonte @francesca.scorza.

Veniamo ora ad altri suggerimenti interessanti, da combinare con un parquet.

Decorare con candele profumate. Le candele profumate sono un ottimo modo per decorare il tuo balcone. Oltre alla varietà di colori, la loro essenza profumata è ideale per rilassare l’aria e donare tranquillità all’ambiente.

Arreda con accessori di design. Come le candele, gli accessori e gli oggetti di design sono ideali per aggiungere personalità e un tocco di originalità al proprio ambiente. Che si tratti di pezzi unici o meno, il risultato finale sarà sicuramente un successo, in quanto rifletterà l’essenza stessa della persona.

Crea una zona relax con poltrona e piccola libreria. Il balcone può essere utilizzato per creare una vera e propria zona relax, dove rilassarsi in tutta tranquillità. Si potrebbero inserire, ad esempio, una poltrona e una piccola libreria, così da avere un angolo lettura riposante e assolutamente indisturbato.

Posiziona delle tende per proteggerti dai raggi del sole. Una soluzione economica ma originale per proteggersi dai raggi del sole sarebbe quella di posizionare delle tende, nei colori e nelle fantasie che preferite. Conquisterai anche la tua privacy, il tuo indispensabile senso di protezione.

Decorare le pareti. Le pareti sono uno dei primi spazi da decorare se vuoi modernizzare e abbellire il tuo balcone. Che sia con luci, fiori, vasi, quadri, il risultato finale sarà sicuramente molto gradevole e personale.

Erbe aromatiche per la cucina del tuo cuore. Creare una piccola serra coperta è una idea straordinaria: lavanda dal colore azzurro intenso, timo limonato, santoreggia montana: ecco il tuo piccolo paradiso di profumi. E se ne hai voglia puoi anche posizionare sul balcone un piccolo cucinino a induzione accanto al tavolo per gli ospiti. Lo sappiamo a cosa stai pensando: le cene d’autore estive ti aspettano!