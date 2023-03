Qui ci sono i castelli più belli d’Europa: meta ideale per romantici sognatori, ecco dove si trova

Per fare una vacanza immersi in un’atmosfera da fiaba l’Europa offre tantissimi castelli e palazzi che incantano solo a vederli.

Per le famiglie e ancora prima per le coppie romantiche passare una vacanza immersi in un’atmosfera magica è un sogno, e pare non si debba andare troppo distanti. I castelli che hanno fatto sognare i bambini negli anni ’90 e i primi 2000 con i film della Walt Disney Pictures sono infatti ispirati a reali fortezze presenti in Europa. Dalle sponde della Loira alle foreste della Germania ci sono castelli per tutti i gusti.

Un esempio celebre è l’immenso Chateau de Chambord, costruito nei primi anni del 1500 dall’allora sovrano francese Francesco I. Ora fa parte dei siti UNESCO riconosciuti come patrimonio dell’umanità e cinque secoli dopo la sua costruzione continua ad affascinare.

Ecco alcuni dei castelli più belli d’Europa

A vederlo la silhouette dello Schloss Neuschwanstein, castello tedesco che sorge nella zona sud della Baviera, si potrebbe avere un flashback. Si tratta della struttura scelta dal celebre Walt per ambientarvi la storia di Aurora, la bellissima principessa che si punse con un fuso cadendo in un sonno profondo. Le alte torri sono inconfondibili così come la sua fama che lo vuole come “Il castello Disney”.

Per poter ammirare il panorama dai bastioni non serve altro che recarsi nella vicina città di Fussen. Dopodiché si può scegliere se fare una passeggiata per calarsi a poco a poco nell’atmosfera Disney o optare per una più pratica navetta. Anche gli interni del castello non mancano di stupire con i loro affreschi e l’immancabile sala del trono.

Il palazzo dei colori

Non molti conoscono il Palácio Nacional da Pena, castello del 1800 poco distante da Lisbona. A vederlo sembra davvero uscito da un libro di fiabe per bambini per i colori che ne adornano l’esterno: giallo, rosso, lilla e azzurro. Si trattava della residenza estiva dei sovrani e all’interno non mancano decori in ceramica e alabastro.

All’interno di una delle ali del castello ora si trova anche un ristorante per pranzare come re e regine di Spagna guardando il panorama dalla cima del colle. Fuori dal palazzo invece si trova un parco in stile inglese arricchito da diverse piante esotiche.