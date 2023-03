Bambino sta per essere sbranato, ma il gatto eroe gli salva la vita: l’incredibile video

Un gatto eroe salva la vita di un bimbo che sta per essere sbranato: è tutto contenuto in un incredibile video che ha commosso l’America.

Un minuto circa di immagini, contenute in un incredibile video di una telecamera di sorveglianza, è di certo bastato per permettere all’America di cambiare idea sulla propria concezione dei gatti. Animali considerati solitari, fin troppo indipendenti e non certo amorevoli e affettuosi al pari dei cani, i felini sanno essere invece, seppur meno “passionali” dei loro più celebri “colleghi” nel rapporto con gli umani, altrettanto fedeli, innamorati della casa, capaci di azioni e gesti di protezione a cui non potresti mai credere.

Correva l’anno 2005, ma nonostante sia trascorso così tanto tempo da allora, nessuno ha mai dimenticato la storia della gatta Tara e del suo affezionatissimo padroncino. Un bambino di 4 anni che vive nel sud-ovest di Bakersfield, in California, con una predilezione per Spider-Man, da quel giorno in cui è avvenuto l’incredibile gesto della sua amata gattina, quello che vi stiamo per raccontare, ha di certo un nuovo modello di supereroe: il suo animale domestico.

La commovente storia della gatta Tara e il suo incredibile gesto

Il soriano grigio, di nome Tara, ha infatti difeso senza alcun timore il bambino, sventando l’attacco improvviso di un cane feroce. Il tutto è stato testimoniato da un sorprendente video di sorveglianza, una clip di un solo minuto che da allora è diventata virale e ha attirato il giustificato interesse di molti media nazionali.