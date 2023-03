Disneyland Paris, il trucco per organizzare un viaggio da sogno spendendo poco

Disneyland Paris è il sogno di moltissime famiglie. Vi sveliamo il segreto per risparmiare e spendere pochissimo per il vostro viaggio.

Stai immaginando di portare tutta la tua famiglia per qualche giorno a Disneyland Paris? Hai dato una occhiata alle proposte dei pacchetti viaggi sul web e ti sei reso conto che, dall’Italia, tra viaggio e alloggio per tutti, e con un percorso minimo di attrazioni comprese nel percorso, il tuo budget non arriva nemmeno a metà di quello che dovresti spendere, senza considerare che i bambini vorranno gadget e pupazzi, e non tenendo conto che ci sono le spese di ogni giorno per il pranzo e la cena.

Sicuramente sono tempi delicatissimi dal punto di vista economico e non tutte le famiglie, a prescindere dai pacchetti promozionali, si possono permettere una vacanza del genere, sia che immagini di arrivare a Parigi in macchina, sia che vuoi prenotare un volo magari per 4 persone.

Disneyland Paris: una vacanza da sogno per la tua famiglia, ma i costi sembrano decisamente fuori portata

Certo, sarebbe straordinario, un vero sogno a occhi aperti, vivere l’esperienza di Disneyland con i tuoi bambini e tuo marito, eppure dovresti sapere che c’è un grande errore di fondo: ovvero il pensare che tu possa avere agevolazioni su un pacchetto “all inclusive”, programmando un viaggio da qui a qualche mese, immaginando magari di partire a fine giugno, quando i tuoi bimbi hanno terminato l’anno scolastico.

Impossibile, utopistico, pensare di cavartela con meno di 2500-3000 euro per un viaggio di 4 persone organizzato in tempi così brevi, comprensivo anche di spese extra come pranzi e cene, ma senza considerare tutto quello che i bambini potrebbero chiederti, tra magliette e giocattoli. Prima, però, di abbandonare del tutto l’idea di “conoscere dal vivo Paperino e Topolino”, e rinunciare a vivere da vicino tutte le attrazioni del parco divertimenti più celebre d’Europa, dovresti considerare l’idea che stai sbagliando tutto.

Per risparmiare hai una sola soluzione: prenotare la tua vacanza a Disneyland Paris con largo anticipo, anche di un anno. Sembrerebbe più facile a dirsi che a farsi. Come fare a programmare le tue ferie da qui a 12 mesi? Come puoi sapere in anticipo se ci saranno contrattempi che ti costringeranno a cancellare il tuo viaggio? Esistono, però, anche in questo senso, delle soluzioni da valutare.

Potresti scegliere uno di quei pacchetti che ti consentono solo un minimo di anticipo e un saldo a poche settimane dalla partenza. In questo senso la tua agenzia di viaggi di fiducia ti potrebbe aiutare. Addirittura esistono formule che ti permettono di riscattare, entro un certo termine, la caparra iniziale versata. Di certo, te lo possiamo assicurare, con tanti mesi di anticipo il risparmio sarà notevole.