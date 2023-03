Due gemelle con lo stesso compagno vogliono avere un figlio contemporaneamente: “Siamo uguali”

Anna e Lucy DeCinque, le gemelle che non solo dividono lo stesso fidanzato ma stanno facendo di tutto per rimanere incinte in contemporanea.

Il desiderio di maternità delle due che, purtroppo, stanno incontrando qualche difficoltà nel realizzarlo, è così forte che hanno addirittura iniziato a fare pratica con delle bambole per farsi trovare pronte quando arriverà il momento.

Il legame tra queste due sorelle gemelle è davvero estremo, ai limiti del morboso si potrebbe dire. Anna e Lucy Decinque, 37enni di Perth, Australia, sono talmente ossessionate da questa loro unione da aver deciso di condividere ogni singolo aspetto della loro vita. Scorrendo le fotografie e i post dei loro profili social, anche questi rigorosamente condivisi, si può notare non solo l’incredibile somiglianza che le caratterizza ma anche quanto tengano a rimarcarla utilizzando sempre lo stesso make-up, pettinature uguali ed indossando gli stessi vestiti.

Osservandole sembra quasi di vedere la stessa persona riprodotta due volte, chi le conosce bene probabilmente riuscirà a distinguerle ma ad un occhio inesperto appaiono assolutamente identiche. Come se tutto ciò non bastasse, da più di dieci anni frequentano lo stesso fidanzato Ben Byrne, australiano di 40 anni che, insieme alle sue compagne ha deciso di raccontarsi nello show televisivo Extreme Sisters che “segue le relazioni tra sorelle più ossessive e inseparabili”.

Le due gemelle che desiderano un figlio nello stesso momento e crescere i loro bambini insieme.

La scelta di avere un unico compagno è dipesa, secondo quanto hanno riferito, dalla convinzione che vivere relazioni sentimentali con uomini diversi rischierebbe di allontanarle e dal fatto che, in passato, era capitato che i rispettivi fidanzati avessero cercato di separarle. Da qualche tempo, come le stesse gemelle hanno rivelato, stanno cercando di rimanere incinte. Seguendo minuziosamente ogni singolo consiglio riguardante la fertilità che hanno ricevuto, tentano la fecondazione in contemporanea così da poter vivere la gravidanza insieme e crescere i figli condividendo ogni momento come hanno sempre fatto.

Essendo ormai due anni che persistono in questi tentativi senza successo, le due giovani donne, in attesa che il lieto evento (o sarebbe meglio dire i lieti eventi) si manifesti, convinte che accadrà presto, hanno deciso di iniziare a fare pratica con due bambolotti. Come si può vedere infatti sbirciando i loro profili social si prendono cura di due bambole come se fossero dei bambini.

In molti si chiedono come viva questa situazione il fidanzato Ben, ed è proprio lui, dopo anni di silenzio, che ha deciso di partecipare insieme alle gemelle al reality trasmesso dalla TV australiana, per raccontare anche il suo punto di vista su questa strana relazione a tre.