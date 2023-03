Il trucco infallibile per rimuovere le macchie di pipì dai materassi: altro che detersivi, così le togli in un attimo

Il tuo bambino fa ancora la pipì a letto? Vuoi eliminare quelle macchie e soprattutto quel fastidioso odore di urina? Ecco un metodo infallibile.

Non crederai ai tuoi occhi quando proverai questo prodotto sulle macchie di pipì dei tuoi materassi. Il tuo bambino, ahimè, la fa ancora nel letto: è vero, è ancora molto piccolo. Certo, lo hai finalmente abituato a dormire da solo, nella sua cameretta, e non è stato facile, ma sei di fronte a un problema da risolvere il prima possibile.

Oltre tutto, lo sai bene: ogni volta che fa la pipì durante la notte, non ti basta affatto cambiare le lenzuola: ti ritrovi con macchie di urina, evidenti e dall’odore poco gradevole, che si impregnano sul materasso. Levarle via è un serio problema. Esiste, però, un metodo infallibile: ti sorprenderà sapere che non è un detersivo. Si tratta in realtà di una schiuma profumata che funge da detergente, ma non lo è.

Eliminare odore e macchie di urina dal materasso: il metodo infallibile che ti sorprenderà

Addirittura la potresti anche usare per lavare il water e le piastrelle del bagno. Tuo marito non sarà certo contento quando gliela ruberai, quindi ti converrà acquistare la tua scorta. Incredibile ma vero, stiamo parlando della schiuma da barba.

Potrebbe anche trattarsi del tuo cucciolo di cane che non ha ancora imparato a fare i bisognini per strada: e allora il tuo divano diventa il suo habitat naturale preferito per fare la pipì. Rimuovere l’odore di urina dai cuscini sembra davvero una missione impossibile. E la brutta figura con gli ospiti rischia di essere in agguato.

Che si tratti del materasso oppure del divano, la cosa più importante è accorgersi rapidamente del problema, prima che l’urina si espanda e che diventi un tutt’uno con il tessuto. A quel punto non ti resterà che buttare il materasso e non sarà certo piacevole. Nella migliore delle ipotesi elimineresti via l’odore, ma la macchia potrebbe rimanere per anni.

Ecco i passaggi che vengono suggerite in questo video, con protagonista, non te lo aspettavi, vero, la schiuma da barba.

Ti suggeriamo, inoltre, un percorso alternativo, ancora più rigoroso, per macchie di urina all’apparenza senza speranza di risoluzione, con il quale andrai a creare una soluzione di schiuma da barba e bicarbonato di sodio.