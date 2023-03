Manuela Arcuri cuore di mamma: le foto con il figlio fanno incetta di like, bellissimi

Tra gli anni ’90 e i 2000 Manuela Arcuri è stata una delle showgirl più famose d’Italia. Poi la scelta di dedicarsi alla famiglia.

Sicuramente non più presente in televisione come tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Ma altrettanto sicuramente assai felice di dedicarsi alla famiglia e, in particolare, al figlio. Manuela Arcuri non è più la showgirl in auge di un tempo. Ma è ancora oggi una donna bellissima. E, soprattutto, una mamma felice. Eccola col suo ragazzo.

Tra gli anni ’90 e i 2000, famosissima. Per le sue forme da maggiorata, per il suo sex appeal. Oggi Manuela Arcuri ha 46 anni, ma il grande successo lo raggiunge una ventina d’anni fa, quando la ritroviamo anche come volto femminile del Festival di Sanremo, ruolo riservato solo alle donne più in vista e amate del periodo.

Televisione e cinema nella carriera di Manuela Arcuri. Film tutti da ridere come “I laureati” di Leonardo Pieraccioni e “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone. Ma anche “A spasso nel tempo”, di Carlo Vanzina. Per lei negli anni, anche immancabili servizi fotografici sexy. Perché in quel periodo, Manuela Arcuri è una delle donne più famose d’Italia. A Porto Cesareo è presente anche una sua statua.

Manuela Arcuri con il figlio

Poi, nel corso del tempo, una graduale scomparsa dalle scene. Manuela Arcuri è fuoriuscita anche dalle cronache di gossip. Quelle che l’avevano portata a essere legata al calciatore Francesco Coco, per esempio. Ma anche al campione di scherme Aldo Montano o al divo delle soap opera, Gabriel Garko.

Manuela Arcuri ha preferito la famiglia al successo televisivo e nel mondo dello spettacolo. Dal 2010 è fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia, nato l’8 maggio 2014. Ed eccolo, dunque, il giovane Mattia, che sta crescendo forte e molto bello.

In uno scatto pubblicato qualche tempo fa dalla bella Manuela tramite il proprio account ufficiale Instagram, infatti, si trova esattamente insieme al piccolo Mattia. Abbracciati e avvinghiati, proprio come una mamma dovrebbe fare con il proprio ragazzo. Una foto molto apprezzata dai fan e followers, che, infatti, la premiano con oltre 16mila like. E anche le parole scritte da Manuela a commento dello scatto sono al miele: “Volevo scrivere una frase.. ma credo che non c’è ne sia bisogno!”. In effetti sì, questa è una foto che parla. E che parla d’amore reciproco.