Prodotto alimentare ritirato dai supermercati: è tra i preferiti di grandi e piccoli, grave rischio per la salute

Controlli serrati sulla qualità è l’attività del Ministero della Salute volta alla tutela dei consumatori per ciò che attiene il consumo di alimenti. E in quest’ottica che vengono effettuati continuamente controlli affinché non ci siano rischi per la salute. L’ultimo prodotto ritirato dal mercato è molto consumato da adulti ma anche dai bambini. Si invita alla massima attenzione.

Il Ministero ha subito diramato una nota in cui indica qual è il prodotto ritirato dal mercato, specificando come il consumo possa comportare gravi rischi per i consumatori. Per questo si invita alla massima cautela, a non consumarlo e, qualora lo si abbia acquistato, a riconsegnarlo nel punto vendita interessato.

Prodotto consumato da adulti e bambini ritirato dal mercato, la nota del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato una tipologia di yogurt. Si tratta di un prodotto consumato sia dai più grandi ma anche dai bambini, per questo il rischio di quest’allerta alimentare è maggiore e bisogna fare attenzione. L’avviso ha come oggetto lo yogurt “Parmalat Kyr probiotici e vitamina D”. Il motivo di quest’allerta non riguarda la contaminazione batterica come è avvenuto per molti altri prodotti ritirati dal mercato, ma il pericolo risiede nella confezione. E’ stara rilevata la fragilità dei vasetti di vetro, che potrebbero rompersi causando diversi problemi a chi consuma l’alimento.

Lo yogurt interessato dal richiamo è quello nella confezione da 250 grammi, composta da due vasetti ognuno di 125 grammi. I gusti sono quelli alla pappa reale, fragola e albicocca e miele, prodotti dall’azienda LNUF Laval Snc che si trova nello stabilimento sito nella zona industriale des Touches, Boulevard Arago, a Changé, in Francia . Il marchio di identificazione dello stabilimento è il seguente: FR.53.054.005 CE.

Le confezioni ritirate sono quelle che riportano questo numero di lotto 29/03 z e hanno indicata come data di scadenza il 29 marzo 2023. Il motivo del ritiro, si legge nella nota del Ministero della Salute, è la “fragilità del collo dei vasetti di vetro“. L’invito è “non consumare il prodotto con la data di scadenza 29/03/2023 e di riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza scontrino“. E’ specificato poi che il richiamo interessa solo i prodotti del lotto indicato nell’avviso e non gli altri della stessa tipologia.

Anche l’azienda ha diramato un avviso rivolto ai consumatori in cui, scusandosi per l’inconveniente, spiega cosa è accaduto: “A seguito dei consueti controlli svolti attraverso il nostro sistema di Gestione Qualità abbiamo evidenziato una possibile fragilità del collo del vasetto di vetro, del prodotto Kyr Probiotici e Vitamina D con data di scadenza 29/03/2023, nei gusti pappa reale, albicocca – miele, e fragola, nelle confezioni 2 x 125g. Il vasetto è prodotto da un fornitore esterno”. Nella nota poi specifica che il ritiro è solo “a titolo precauzionale“.

Infine ha chiesto scusa: “Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto la sicurezza è un elemento fondamentale dell’attività della nostra azienda e sviluppiamo un costante e accurato sistema di monitoraggio e controllo su tutti i nostri prodotti”.