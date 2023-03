Sophie Codegoni, ancora problemi durante la gravidanza: è costretta ad intervenire un’altra volta

Ancora paura e preoccupazione per i fan di Sophie Codegoni, la giovanissima futura mamma sta avendo qualche problema con la gravidanza, sapete che cosa è successo?

Ancora una volta la celebre artista è tornata a parlare di sé. Al centro dell’attenzione è finito un problema che la Codegoni ha deciso di risolvere in questo modo, ecco di che cosa si tratta.

Sophie Codegoni è ormai diventata una delle artiste più amate nel mondo dello spettacolo italiano. Nonostante la giovanissima età, la modella lombarda vanta una carriera tra le più ricche del momento, in grado di far impallidire chiunque nel suo stesso settore. Dal Grande Fratello Vip ad Avanti un altro!, la giovane ne ha fatta di strada! L’ex volto di Uomini e Donne si trova ad affrontare la sua prima gravidanza, giunta ormai al settimo mese. Sta per nascere, infatti, la piccola Celine, avuta dall’amore tra la bella Sophie e il fidanzato Alessandro Basciano.

I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, quando entrambi erano concorrenti, e da quel momento non si sono più lasciati. Il loro amore, che sta per essere coronato dalla nascita della loro prima figlia insieme, è una vera e propria favola non solo per i diretti interessati ma anche per i tantissimi fan che non mancano mai di seguirlo. Proprio a loro la Codegoni si è rivolta di recente, spiegando di aver scoperto un piccolo problema nel corso della gravidanza, al quale ha dovuto porre rimedio. Ecco che cosa è accaduto.

Sophie Codegoni racconta il suo problema in gravidanza

Classe 2000, Sophie Codegoni è una delle personalità più influenti del momento. Dopo l’enorme successo ottenuto sul piccolo schermo, la modella italiana vanta un successo pazzesco sui social. Qui la bella Sophie è diventata un’influencer a tutti gli effetti, grazie anche al vasto seguito di fan che provengono da tutta la penisola. Con loro la giovane condivide i diversi momenti della sua vita, sia lavorativa che privata, inclusi quelli della gravidanza in corso.

Di recente, la Codegoni ha comunicati ai suoi seguaci di soffrire di gonfiore alle gambe. Un disturbo, questo, molto comune tra le donne incinte e che si manifesta in particolare durante gli ultimi mesi. Per ovviare al problema, il volto di Canale 5 ha provato alcuni bendaggi, che ha mostrato nelle sue storie su Instagram.

Le reazioni dei fan non sono tardate ad arrivare e i trattamenti che la giovane ha mostrato sui suoi social hanno riscosso parecchio successo. Secondo quanto riportato da tuttonotizie.eu, i bendaggi non sono dannosi in gravidanza. Al contrario, costituiscono un valido aiuto contro il gonfiore che accomuna molte donne nel corso della gestazione.

L’importante, come sottolinea la nota testata di informazione, è di non applicare le bende nelle zone di fianchi e pancia, ma di concentrarsi solo sulle gambe.