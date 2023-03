Hai un figlio piccolo? Crea un legame profondo con lui fin da subito così

Sogni di avere sin dai primi giorni di vita della tua creatura un legame profondo con lui o con lei? Segui allora alcune dritte.

Sussistono infatti delle strategie comunicative che ti consentiranno di rafforzare il tuo legame con il piccolo, creando una connessione speciale destinata ad essere indissolubile.

Il rapporto tra madre e figlio è il più intenso, viscerale e profondo che esiste tra due esseri umani. Si tratta di un legame viscerale che si crea in modo naturale ed istintivo ma, può essere rafforzato, migliorato e potenziato attraverso dei semplici suggerimenti. Se questo è il tuo intento, ecco cosa devi fare.

Ecco come creare una connessione speciale con tuo figlio

Se la tua creatura è venuta al mondo da poco e desideri creare una connessione speciale con lui, sei nel posto giusto. Ti indicheremo dei consigli per avere un rapporto saldo, forte ed intenso, anche se il bimbo è molto piccolo. In genere si tende erroneamente a pensare che i bambini, specie se piccoli non si accorgano di alcuni dettagli, ma non è affatto un dato attendibile. Infatti è stato scientificamente provato che i neonati ad esempio, sono molto sensibili al modo in cui mamma e papà gli parlano, al loro tono di voce, persino alle parole.

Se l‘approccio è dolce ed accogliente il piccolo si sentirà al sicuro ed aumenteranno i suoi sentimenti di serenità, contribuendo ad accrescere la fiducia nelle figure di riferimento. Questo si ripercuoterà sulla sua psiche, aumentando le probabilità che diventi una adulto con salda autostima, consapevole del suo valore e capace di relazionarsi.

Tre dritte per rafforzare il legame con i tuoi figli: