In Italia c’è una pianura che fiorendo si colora come un quadro naturale: dove e quando ammirare questa meraviglia

La natura offre spettacoli straordinari e inconsueti. C’è una pianura, che in Primavera, con la fioritura, si colora come un quadro d’autore.

Nemmeno la mano del pittore più talentuoso sarebbe capace, probabilmente, di creare un paradiso di colori di questo genere, di questa rara bellezza. Ciò che la mente di un artista, partendo dallo sguardo, più arrivare a disegnare e dipingere, attraverso il potere delle mani, la storia ce lo ha dimostrato con pittori unici nel loro genere, può arrivare ad essere davvero straordinario. Ma è innegabile che ci siano spettacoli dal vivo che, con i loro segreti, i loro misteri, il loro fascino, ci lasciano emozioni dentro che l’incessante scorrere del tempo non potrà mai cancellare.

Le pianure del Centro Italia, alle porte della primavera, diventano veri e propri quadri d’autore viventi. Osservarli da vicino, nel pieno di quella forza che solo Madre Natura sa esprimere, attraverso la fioritura dei terreni, che l’uomo deve solo saper mantenere intatta e valorizzare, è una occasione rara, da non perdere, per riconciliarsi con se stessi, per una vacanza in un’oasi di pace, lontano dal turismo di massa.

Lo spettacolo della fioritura della pianura del Centro Italia: questo non te lo puoi perdere

Immagineresti mai che uno spettacolo del genere tu possa arrivare a contemplarlo in ettari e ettari di terreno di lenticchie? Ebbene sì, accade a Castelluccio di Norcia, cuore dell’Umbria più bella, dove le eccellenze gastronomiche sono il frutto del lento processo di trasformazione del potere della natura in qualcosa di unico, che delizierà il palato, che fa bene alla salute del corpo, ma prima ancora nasce da una distesa floreale la cui bellezza la puoi solo immaginare, almeno finché non te la godi da vicino.

Dalla mente dell’immaginazione, all’emozione degli occhi e del cuore, fino alla qualità della tavola: è questo il viaggio, con le sue tappe meravigliose, che ci regala la pianura di Castelluccio di Norcia. Le lenticchie, tra poco, saranno al massimo della loro fioritura a Castelluccio di Norcia, luogo anche di salumi pregiati e di vini d’autore, rinomato soprattutto per la coltivazione di un legume, Presidio Slow Food, che è storia. All’ombra del Monte Vettore, nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, le condizioni sono ideali per la coltivazione delle lenticchie più buone del mondo.

E negli ultimi anni ai fiori di lenticchia si sono affiancati papaveri, fiordalisi, margherite, senape selvatica, camomilla e ancora altri fiori colorati si sono mescolati alle coltivazioni. Con gli agricoltori della zona che lavorano senza pesticidi, la biodiversità emerge in tutta la sua potenza misteriosa e sono anche cresciuti fiori selvatici che creano un mix perfetto. Tutto questo, se hai la fortuna di godertelo dal vivo, ti regala, in piena fioritura, momenti suggestivi a cui non dovresti mai rinunciare, per una vacanza davvero inconsueta.

L’armonia perfetta che si viene a creare tra la mano dell’uomo, che finalmente rispetta a pieno il percorso produttivo, dal filo d’erba fino ad arrivare al prodotto della tavola, e la magia di Madre Natura, hanno reso il luogo una meta di un importante turismo responsabile. Quest’anno il clima rende lo spettacolo ancora più suggestivo vista la pioggia e le temperature non troppo elevate delle ultime settimane. Non ti resta che scegliere l’Umbria per un week end davvero fuori dall’ordinari e scoprire questa bellissima pianura in piena fioritura.