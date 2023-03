Non ci crederai, il labirinto più grande del mondo si trova proprio in Italia: è un’opera d’arte strepitosa

Il labirinto più grande del mondo? Non ci crederai, si trova in Italia. Ti raccontiamo le curiosità di un’opera d’arte davvero strepitosa.

Cosa rappresenta davvero un labirinto? La cultura ce ne ha mostrati tanti, soprattutto nella mitologia, ma in realtà esistevano davvero, ed erano spesso uno stratagemma ideato ad arte per proteggersi, in epoche belliche, dagli attacchi dei nemici, intrappolandoli in percorsi da cui era davvero difficile uscire.

Negli anni, sono spesso diventati un affascinante gioco di dinastie reali: sorgevano intorno alle dimore, rappresentavano una sorta di sfida, da parte del padrone di casa, ai suoi visitatori. Il senso del labirinto è certamente profondo: rappresenta i sacrifici della vita, le difficoltà, i momenti in cui ci sentiamo intrappolati e dobbiamo essere capaci di uscire indenni dalle trappole in cui il destino ci fa cadere.

Lo sapevi che il labirinto più grande del mondo si trova in Italia?

Lo sapevi che il labirinto più grande del mondo si trova addirittura in Italia? Si chiama Labirinto della Masone, si trova nel cuore del territorio parmense, ed ha una storia molto curiosa e suggestiva che vale davvero la pena conoscere. La sua creazione è piuttosto recente, risale al 2015. Si tratta di un labirinto di bambù a forma di stella di 20 acri che si snoda attorno a una suggestiva piramide dorata. Questa straordinaria attrazione nasce da un’idea del collezionista d’arte italiano, bibliofilo ed editore di riviste d’arte, Franco Maria Ricci. Nel 1998 ha venduto la sua casa editrice e ha investito i soldi nella realizzazione di questo labirinto , sperando di creare una destinazione che ispirasse meraviglia e curiosità nel pubblico.

L’ispirazione per la creazione del labirinto è venuta dalla lunga amicizia e collaborazione di Ricci con il defunto scrittore e poeta argentino Jorge Luis Borges. Ricci ammirava il lavoro di Borges e lo scrittore contribuiva spesso ai contenuti delle sue riviste. Una sera del 1977, Borges si trovava nella casa di campagna di Ricci quando la conversazione si spostò sul modo in cui i labirinti sono una metafora della condizione umana, uno dei temi preferiti negli scritti di Borges. Quindi, Ricci disse a Borges che voleva costruire il labirinto più grande del mondo intorno alla sua dimora.

“Era una di quelle cose che dici senza pensarci davvero, niente da perdere e niente da guadagnare”, dice Ricci. Borges ha insistito che non si potesse fare. Sostenne che sarebbe stato impossibile poiché il più grande esisteva già ed era imbattibile: il deserto!” Tuttavia, dopo una lunga carriera e la vendita della sua casa editrice, Ricci ha accettato l’incredibile sfida.

Quasi quattro decenni dopo, il suo Labirinto ha eclissato il Pineapple Garden Maze di Dole alle Hawaii come il più grande del mondo. Il labirinto è stato costruito utilizzando 200.000 piante di bambù di varietà e dimensioni assortite. Il bambù è una pianta molto forte con un portamento elegante, ed è anche una delle piante a crescita più rapida sulla terra. Non ti resta che provare questa esperienza incredibile.