Prenota ora le tue vacanze: il bonus che ti lascerà senza parole, ecco come ottenerlo

Incredibile ma vero, c’è un bonus che potrete usare per pagare le vostre vacanze quest’estate: possono usufruirne tutti.

La crisi economica in Italia ha messo a dura prova molti cittadini, specialmente quelli che hanno dovuto fare i conti con la perdita del lavoro o con una drastica riduzione del reddito. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, il governo ha introdotto vari bonus e incentivi.

Tra questi, c’è un nuovo incentivo per le vacanze in Italia, valido da luglio a ottobre 2023, chiamato Estate INPSieme Senior. Questo incentivo permette a 4.000 pensionati, congiunti e figli disabili conviventi con Isee compatibile, di fruire di un contributo fino a 1.400 euro per le vacanze estive. Un’occasione da non perdere assolutamente e che permette di poter staccare la spina dalla solita vita e di godersi qualche giorno in totale relax senza doversi preoccupare di non poterselo permettere.

Bonus vacanze, ecco di cosa si tratta e come usufruirne subito

L’iniziativa è rivolta ai pensionati appartenenti alla gestione dipendenti pubblici, ai pensionati che abbiano aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, ai pensionati appartenenti alla gestione fondo ex IPOST, ai coniugi e ai figli conviventi disabili.

Per quanto riguarda l’isee, il contributo massimo può arrivare fino a 8.000 euro e il 60% per i redditi superiori a 72.000 euro. Inoltre, il contributo è cumulabile con altri incentivi per le vacanze in Italia, come il Bonus Vacanze 2023, introdotto dal governo per favorire finalmente il turismo interno.

Questa iniziativa è particolarmente importante perché offre un’opportunità concreta ai pensionati di poter godere di una vacanza estiva, senza doversi preoccupare delle spese. Inoltre, permette loro di scoprire le bellezze dell’Italia, il che è particolarmente importante considerando che il turismo interno può rappresentare una vera e propria linfa vitale per l’economia del Paese.

L’introduzione di Estate INPSieme Senior è stata accolta positivamente dai cittadini, in quanto rappresenta un sostegno concreto per le famiglie che hanno bisogno di un aiuto per poter trascorrere una vacanza estiva. La possibilità di cumulare il contributo con altri incentivi per le vacanze in Italia rende questa iniziativa ancora più interessante e accessibile. L’idea di incentivare il turismo interno è una mossa vincente per l’economia del Paese, in quanto favorisce la crescita del settore turistico e, di conseguenza, anche delle attività commerciali locali.