Sophie Codegoni, mamma da urlo: scollatura mozzafiato nonostante il pancione

Diventerà presto mamma, realizzando il suo sogno: Sophie Codegoni, con la sua scollatura mozzafiato, ci mostra un pancione più sexy mai.

L’abbiamo conosciuta come tronista di Uomini e Donne, programma che l’ha consacrata al grande pubblico. L’abbiamo vista, di recente, ad Avanti un altro di Paolo Bonolis. E poi si è lasciata ammirare al Grande Fratello Vip, quando nella sua vita è esploso il nuovo amore che ha cambiato tutti gli scenari intorno a lei.

Bionda, avvenente, giovanissima, audace e arguta, sa quello che vuole, sa dove può arrivare, unisce bellezza mozzafiato a intelligenza e capacità comunicative da vendere. Il linguaggio del corpo, lo sguardo ammaliatore, una cultura di base non indifferente. Un fisico che fa impazzire gli uomini, il classico portamento da cover-girl, che ricorda molto le bionde anni 80, quelle che bastava vederle una sola volta per farle entrare di diritto nei nostri sogni.

Sophie Codegoni: la gravidanza si avvicina alla conclusione: più in forma che mai

Parliamo di Sophie Codegoni, in questo momento più raggiante che mai: è il suo fisico a parlare per lei, ma in una nuova veste, in quella piena maturazione, in quel pieno cambiamento che solo una donna può vivere. Ed è per questo che Sophie non è mai stata così attraente ai nostri occhi.

Sophie e il nuovo compagno Alessandro Basciano, conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello, diventeranno tra pochissimo genitori. Lei è entrata nella 29esima settimana. La Codegoni è al settimo cielo e i suoi post di Instragram raccontano tutta la sua gioia, tutta la sua emozione. Quando l’abbiamo vista a Uomini e Donne ci aveva dato l’impressione della bellissima irraggiungibile, dai gusti difficili, non certo pronta a farsi conquistare dal primo che capita.

Con Basciano, nella vita già padre di un bambino, le cose sono andate diversamente: la chimica è esplosa, l’attrazione fisica ha fatto il paio con l’intesa emotiva delle più profonde. Lo puoi capire dai post di Sophie, più in forma che mai con il suo pancione, che non nasconde, anzi esalta tutta la sua avvenenza.

Nel suo caso, non è affatto retorica, affermare che una giovane donna, presto mamma, con la gravidanza acquista un appeal, una sensualità, un carisma, che rendono la nostra Sophie più attraente che mai. Ed eccolo il post di Instagram, direttamente dal suo profilo ufficiale @sophie.codegoni, dove Sophie racconta tutta la sua esplosività da futura mamma, fisica ed emotiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Madre Natura ha fatto la sua parte, la Codegoni è stata baciata dalla Dea della Bellezza, ma la gravidanza le sta regalando una ulteriore marcia in più. Le parole, poi, dei due innamorati, testimoniano alla perfezione, il momento di gioia che la coppia sta vivendo. Unione e sintonia: “Mamma e papà ti stanno aspettando”. I cuori battono forte, l’attesa è di quelle più belle che possano esistere nella vita.