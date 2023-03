Test QI, completa questo test in 5 minuti: ti dirà quanto sei intelligente

Sei curioso di scoprire quanto sei intelligente? Vuoi comprendere se possiedi una mente brillante? Non ti resta allora che cimentarti in questo test.

Hai a disposizione 5 minuti e se riuscirai nell’impresa, potrai essere certo di possedere un acume fuori misura.

Si tratta di un test che presenta difficoltà ed in pochi riescono a risolverlo. Scopri se appartieni a quella piccola percentuale di persone che è riuscito a venirne a capo, cosa aspetti? Mettiti alla prova, inizia ora!

Test, perché migliorano la qualità della vita?

I test di intelligenza vengono utilizzati per calcolare la capacità di adattamento dell’essere umano alle varie circostanze, attraverso le indicazioni di un punteggio atto a valutare il “grado” di intelletto. Quello che ti proponiamo è una sfida che non ha la pretesa di assurgere a verità assoluta, si tratta di un’attività ludica divertente e spassosa.

Gli effetti benevoli del cimentarsi in questi divertenti passatempi sono ormai noti. Attraverso recenti studi condotti da team di esperti è stato infatti provato che, coloro i quali abitualmente si dedicano alla risoluzione di sfide, indovinelli e test visivi godono di una migliore memoria nel lungo termine, riescono a concentrarsi meglio ad essere dunque più produttivi nel corso della giornata.

Inoltre cimentandosi nella risoluzione dei test viene potenziata la sfera deputata all’intuizione. Si tratta di vantaggi appurati ed è per questo che gli esperti consigliano ai genitori dei bimbi piccoli di avvicinarli a questo mondo, proprio per migliorare le loro capacità cognitive. Senza contare che trascorrere del tempo in compagnia dedicandosi a queste attività, migliorerà le capacità di socializzazione, innescherà dei fenomeni di “sana competizione” facendo emergere capacità individuali e, migliorando le abilità di coesione e di lavoro in gruppo.

Test, misura la tua intelligenza, osserva questa immagine e mettiti alla prova

Effetti che di certo aiutano a migliorare la qualità della vita, sia dei più piccoli che dei più grandi. I bambini potranno sviluppare abilità che gli permetteranno di essere adulti di valore ed i più grandi avranno la possibilità di trascorrere del tempo di qualità in compagnia degli altri. Perché indugiare dunque?

Se sei curioso di conoscere quanto sei intelligente devi allora metterti alla prova con questo test che, come ribadito ha lo scopo di intrattenere con leggerezza. Sei pronto, cosa aspetti? Guarda bene l’immagine riportata sopra e cerca di individuare gli animali, hai a disposizione 5 minuti, non barare!

Soluzione: Se non li hai individuati o ne ha scorti due, significa che devi migliorare il campo della concentrazione. Se ne hai individuati 4 o più, significa che sei davvero molto intelligente.