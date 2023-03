Tortine Camille come quelle comprate: super gustose è altrettanto salutari

Fin da piccoli ci hanno fatto innamorare: come preparare le Tortine Camille con le nostre mani, gustose e salutari, buone come quelle comprate

Dolcetti deliziosi a base di carote che riescono sempre a conquistare il nostro palato con la loro delicata bontà. Stiamo parlando delle Tortine Camille, che fin da quando eravamo piccoli sono state tra le nostre preferite e, ancora oggi, sono amatissime e irresistibili. Sai che puoi prepararle con le tue mani in poche mosse? Gustose e salutari proprio come quelle comprate, nessuno riuscirà a resistere!

Sono sfiziose e nutrienti, perfette tanto a colazione quanto come merenda. Soffici e golose, diventeranno subito le preferite dei vostri bimbi e saranno favolose come quelle che di solito comprate al supermercato: nessuno si accorgerà delle differenza! Andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarle con le nostre mani: la ricetta da non farsi scappare.

Tortine Camille: così le prepari a casa in poche mosse, gustose, salutari e nutrienti

Pochi ingredienti delicati per dar vita ad una delizia che non ha davvero rivali. Basterà un morso per farci tornare subito bambini e ritrovare quel sapore che riesce sempre a far felice il nostro palato. Una volta provata questa ricetta facile e veloce non vorrai più farne a meno ed entrerà di diritto tra le preferite del tuo ricettario. Mettiamoci al lavoro, non vediamo l’ora di farvele provare!

Prima di tutto, gli ingredienti di cui abbiamo bisogno:

220 grammi di carote;

2 uova;

80 grammi di farina di mandorle;

150 grammi di zucchero;

1 bustina di lievito per dolci;

80 ml di olio di semi;

120 grammi di farina 00;

la buccia grattugiata di un arancia;

il succo di 1 arancia.

1. Come prima cosa dobbiamo lavare le carote, pelarle e poi andare a grattugiarle finemente. Procederemo quindi a strizzarle così da eliminare eventuale acqua rimasta all’interno. A parte, in una ciotola, romperemo le uova e uniremo lo zucchero, lavorando fino a rendere il composto spumoso. Andremo quindi ad unire l’olio, inglobando poco alla volta, poi il succo di arancia e la buccia, amalgamando il tutto per bene.

2. A questo punto potremo procedere a setacciare le polveri. Inizieremo dalla farina di mandorle e useremo una frusta a mano o un frullino per mescolare al resto degli ingredienti. Passeremo poi alla farina 00 e al lievito, setacciati insieme, lavorando fino ad ottenere una crema liscia e senza grumi.

3. Andiamo ora a riempire col composto ottenuto gli stampini da muffin o cupcakes, avendo cura di lasciare almeno un dito di distanza dal bordo per evitare che in cottura l’impasto fuoriesca a causa della lievitazione. Lasciamo cuocere per un quarto d’ora, anche venti minuti se necessario, nel forno statico a 180 gradi. Una volta pronte le Camille lasciamo raffreddare per bene e cospargiamo di zucchero a velo.

Consiglio extra: fate raffreddare le tortine coperte da un canovaccio pulito, saranno morbidissime!