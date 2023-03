Altro che con burro e sale: i popcorn stavolta li facciamo al cioccolato, li hai mai provati? Deliziosi da far paura

Hai mai provato i popcorn al cioccolato? Altro che burro e sale, cucinati in questo modo sono davvero deliziosi: da provare.

È pur vero che la prima settimana di marzo è appena iniziata e che mancano ancora diversi giorni all’inizio del weekend, eppure c’è già chi sta organizzando tutto nei minimi dettagli ed è pronto a viversi due giorni di ordinaria follia. Anche tu sei tra quelli che ha la mente già proiettata a sabato e domenica e non vede l’ora di riposarsi? Benissimo, allora ti consigliamo di proseguire oltre con la lettura.

Se anche tu non vedi l’ora che arrivi il weekend per goderti un po’ di relax, sappi che per te abbiamo in mente un progetto niente male. Che ne dici, infatti, di trascorrere un sabato sera all’insegna di un buon film, al calduccio e una bella porzione di popcorn al cioccolato? Invitante come situazione, non c’è che dire! Ebbene, se anche tu vuoi provare qualche sapore diverso, non puoi assolutamente esimerti dal gustare questi popcorn completamente diversi dalla ricetta ‘classica’ burro e sale. Ti assicuriamo che il procedimento da mettere in pratica è facile e la loro bontà sarà straordinaria.

Hai mai assaggiato i popcorn al cioccolato? Così sono buonissimi: la ricetta

Tutti vanno matti per i popcorn al burro e sale, ma forse in pochissimi hanno mai assaggiato quelli al cioccolato. Snack preferito di grandi e piccini, questa variante è semplicissima e super veloce da preparare, ma una vera e propria esplosione di gusto. Scopriamo insieme la ricetta e ti assicuriamo che li preparerai ogni volta che vuoi.

Davvero deliziosi, bisogna ammetterlo! A questo punto, però, scopriamo cosa ci occorre per la preparazione di questi gustosi popcorn al cioccolato. E quali sono i passaggi da seguire. Sei pronto? Benissimo, inizia a prendere appunti.

70 grammi di cioccolato fondente

80 grammi di mais per popcorn

1 cucchiaio di burro

Tutto molto semplice, non trovi? Dopo aver preso tutto l’occorrente, ecco cosa devi fare:

Prendi una pentola e versa dell’olio di semi, accendi la fiamma e fai diventare bollente l’olio (magari, velocizza il processo con l’aiuto di un coperchio);

(magari, velocizza il processo con l’aiuto di un coperchio); Appena raggiunto tale risultato, aggiungi il mais, copri nuovamente la padella ed attendi i primi scoppiettii dei popcorn;

Una volta ultimata la cottura, toglili dal fuoco e riponili in una taglia e nel frattempo fate sciogliere per qualche minuto il cioccolato insieme al burro;

Raggiunto il composto denso e cremoso, versalo sui popcorn e lascia raffreddare.

Et voilà, i tuoi popcorn al cioccolato sono pronti per essere gustati. A questo punto, non ti resta che scegliere il film ed attendere con ansia l’arrivo del weekend.