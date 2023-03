Kate Middleton lo lascia fare al figlio tutti i giorni: dovremmo imparare anche noi

Kate Middleton ha raccontato un episodio che riguarda suo figlio: il piccolo chiede questa cosa ogni giorno.

Anche per Kate Middleton gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici e lo si può vedere dal dimagrimento della principessa di Galles che ha fatto anche allarmare i suoi fan. Non a caso la moglie di William si è sottoposta anche ad alcune indagini mediche per capire i motivi della sua perdita di peso, come riportato dai tabloid britannici.

Tuttavia sembra che il dimagrimento sia dovuto al grande stress accumulato in quest’ultimo periodo, tra le conseguenze della morte della regina Elisabetta II (venuta a mancare l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni), il nuovo titolo acquisito e le pesanti accuse lanciate da suo cognato, il principe Harry, nell’autobiografia Spare – Il Minore.

Anche nel corso delle ultime uscite pubbliche, come ad esempio durante il St. David’s Day, Kate è apparsa dimagrita rispetto al passato, anche se la serenità e il sorriso della principessa – oltre al suo outfit sempre impeccabile – suggeriscono che sia solo una conseguenza del periodo particolarmente stressante.

Il figlio di Kate lo chiede tutti i giorni: la madre lo accontenta

Kate può certamente rilassarsi con la sua splendida famiglia, specialmente con i suoi figli, George, Charlotte e Louis. Proprio durante l’ultima uscita in Galles la moglie di William ha raccontato un episodio che riguarda Louis. Il principino – che compirà 5 anni il prossimo 23 aprile – rivolgerebbe una precisa richiesta a sua madre ogni volta che esce da scuola. Non appena Louis torna da scuola, infatti, chiede ai suoi genitori di poter giocare nel giardino dell’Adelaide Cottage, la residenza a poca distanza dal Castello di Windsor dove vivono il principe e la principessa di Galles assieme ai loro figli. Una richiesta che è ovviamente naturale per un bambino della sua età.

“Non vede l’ora di farlo quando torna a casa – ha raccontato Kate Middleton – Per lui è un modo di sfogare la sua energia e rilassarsi, dopo le ore seduto a scuola“. L’amore per la natura di Louis non è casuale: il terzogenito di William e Kate è infatti iscritto alla Lambrook School, la stessa scuola frequentata anche da George e Charlotte.

In questo istituto scolastico vengono realizzati molti progetti dedicati al contatto dei bambini con la natura, come riporta anche il sito DiLei. La scelta di questa scuola è stata soprattutto di mamma Kate, che è una grande appassionata della vita all’aria aperta e ha da sempre il pollice verde.