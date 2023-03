Paolo Fox prevede grande fortuna per questi segni in primavera: soldi, successo e amore

L’Oroscopo suggerisce quali saranno i segni più fortunati della primavera. Scopri subito se c’è anche il tuo o cosa ti aspetta

Si avvicina la stagione della fioritura: la primavera. Dopo un lungo e freddo inverno, tutti hanno voglia di una stagione più calda e soleggiata, che anticipa la tanto attesa estate con le sue vacanze al mare. La primavera porta con sé una rinascita profonda, sia nella natura che negli uomini: ecco secondo l’Oroscopo quali sono i più fortunati.

Sarà una primavera davvero rivoluzionaria per qualche segno dell’Oroscopo, che dovrà cercare di gestire tutta l’energia e la vitalità che la nuova stagione porterà con sé. Per altri, invece, la primavera non sarà esattamente il sinonimo di rinascita: ecco tutto ciò che dovete sapere.

Segni baciati dalla fortuna in Primavera: quali sono secondo Fox

Secondo Paolo Fox, l’Oroscopo della primavera prevede grande fortuna soprattutto per alcuni dei segni. L’Ariete è in cima alla classifica: per i nati tra la fine di marzo e la fine di aprile, questo è il periodo giusto per portare avanti grandi iniziative nel mondo del lavoro e le settimane migliori saranno quelle verso marzo. Anche per il Toro è tempo di grandi progetti al lavoro, a casa e in famiglia: entro maggio, accadranno grandi cose.

I Gemelli, invece, approfitteranno della fortuna che regalerà loro la primavera per dimostrare tutta la loro maturità e la loro capacità di essere affidabili, sul lavoro ma anche nelle relazioni private. Anche per il Cancro ci saranno novità positive, anche se in questo periodo tutto sembra nero ed irrealizzabile: con l’arrivo della primavera, tutto cambierà.

Periodo non negativo neanche per il Leone, che dovrà cercare di concludere gli affari migliori entro marzo. Anche per la Vergine, poi, la primavera potrà portare qualche novità soprattutto lavorativa mente Bilancia e Scorpione dovranno prendere decisioni importanti sul fronte relazionale. Il Sagittario, invece, ha tempo fino a maggio per approfittare della nuova stagione: se siete di questo segno sognate in grande, poiché l’inizio dell’estate sarà proficuo.

Il Capricorno, invece, vivrà una primavera piuttosto stazionaria: in amore cerca novità, come una nuova casa o un figlio, ma fino a maggio non accadranno grandi cose. Anche l’Acquario dovrà attendere l’estate per le novità e la fortuna, così come i Pesci. Portate quindi pazienza, il vostro periodo migliore deve ancora arrivare.