Rischi di contaminare i cibi quando li cuoci: il rimedio a costo 0 per disinfettare perfettamente il microonde

E tu sai come disinfettare accuratamente il microonde? Evita contaminazioni fra i cibi: eccoti due metodi super efficaci!

Il forno a microonde è uno degli elettrodomestici che abbiamo quasi tutti in casa. Utile per riscaldare gi avanzi del giorno prima o per scongelare alimenti, questo speciale fornetto si rivela un vero a proprio alleato in cucina. Tuttavia, proprio come tutti gli altri strumenti che ci circondano, anche questo necessita di una pulizia accurata. Al pari di un classico forno di casa, anche il microonde non è esente da contaminazioni alimentari dovute ai residui di cibi che troviamo al suo interno.

E’ opportuno infatti provvedere quotidianamente alla pulizia del forno a microonde, solamente in questo modo saremo lontani dai rischi. Oltre una efficace pulizia è anche utile disinfettare il nostro forno. E’ possibile farlo a costo quasi 0? La risposta è sì, naturalmente. A questo proposito, vediamo insieme due rimedi super efficaci che ci consentono di pulire il forno in maniera super accurata!

Disinfettare il forno a microonde: due rimedi geniali e super efficaci

Tra le faccende quotidiane rientra anche la pulizia del forno a microonde alla quale provvediamo questa volta con due semplici rimedi che non solo ci aiuteranno ad eliminare sporco e cattivi odori ma opereranno una efficace igienizzazione del nostro elettrodomestico. I più gettonati di sempre sono i rimedi naturali, efficaci ed economici ci consentono di ottenere con poco il massimo risultato. Come possiamo provvedere in questo caso alla pulizia efficace del microonde?

La soluzione è presto svelata! Arriva da Tik Tok il rimedio che ci ha subito incuriositi. E’ il profilo social @annaesapone ad offrirci il trucco efficace ed a costo quasi zero che ci permette di ottenere in poche mosse un forno a microonde pulito e profumato!

Il primo rimedio consiste nel realizzare una soluzione a base di acqua e limone che andiamo a riporre direttamente all’interno del fornetto. Accendiamo il microonde per qualche istante alla massima temperatura e dopo poco, il vapore sviluppato avrà provveduto ad eliminare i cattivi odori grazie al limone e con un panno potremo portare via tutto lo sporco contenuto al suo interno

che andiamo a riporre direttamente all’interno del fornetto. Accendiamo il microonde per qualche istante alla massima temperatura e dopo poco, il vapore sviluppato avrà provveduto ad eliminare i cattivi odori grazie al limone e con un panno potremo portare via tutto lo sporco contenuto al suo interno Una soluzione ancora più pratica è quella che invece prevede l’impiego di un semplice panno in microfibra. Basterà bagnarlo e strizzarlo per bene per poi riporlo direttamente nel forno a microonde acceso. Chiudiamo lo sportello e lasciamo che grazie al panno bagnato di liberi vapore al suo interno. Dopodiché, facendo attenzione a non scottarci, recuperiamo il panno e puliamo il nostro forno.

Et voilà, una volta messi in pratica questi semplici consigli non correremo più rischi e potremo utilizzare il forno a microonde in tutta sicurezza! E tu li conoscevi?