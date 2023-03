Tante mamme stanno mettendo una maglietta in borsa: il trucco virale per tenere fermi i bimbi quando si è fuori casa

Un piccolo tenerissimo diavoletto: il tuo bambino tende sempre a sfuggirti e fuori casa è una vera canaglia. Ecco il trucco per tenerlo fermo.

Il suo arrivo ti ha cambiato la vita, certamente non potevi assaporare gioia ed emozione più grande. E’ anche vero, però, che il tuo bambino è davvero iperattivo, è di quelli che non riesce a stare fermo un solo momento.

Farlo addormentare può diventare una impresa titanica, fa spesso i capricci anche quando mangia, ma soprattutto quando lo porti con te, fuori casa, per occuparti anche delle piccole commissioni di tutti i giorni, hai sempre paura che improvvisamente ti sfugga.

Bimbi iperattivi: il curioso trucco per tenerli fermi quando sei fuori casa

Magari è piccolissimo, non ha ancora imparato a camminare, ma tra le tue braccia proprio non ci vuole stare. Alla scoperta continua del mondo che lo circonda, tuo figlio è un diavoletto sceso sulla terra, tenerissimo, dolcissimo, ma in certe occasioni per tenerlo a bada di mamme come te ce ne vorrebbero tre, e con sei occhi spalancati, pronte a non distrarsi nemmeno un attimo.

Ufficio postale, supermercato, le ricette dal dottore di famiglia: con i primi pallidi raggi di sole vuoi farlo uscire e portarlo con te. Hai costruito con lui un rapporto straordinario, non riuscite a staccarvi un solo istante e solo tu sai in fondo come calmarlo. Ma, in particolare, quando siete in mezzo alla gente, fuori casa, quando ti tocca metterti in coda in banca o in uno studio medico, e lui non vuole proprio saperne di stare fermo tra le tue braccia, non sai proprio come cavartela.

Ecco allora un consiglio molto utile e pratico, che può all’apparenza sembrale banale ma non lo è, per tenerlo fermo nei momenti di maggiore iperattività. Uno stratagemma che, come spesso accade, arriva dal curioso mondo del web. Non ci avevi proprio pensato vero? Eppure, ora che te ne stiamo per parlare rimarrai davvero sorpresa. Tante mamme, nella tua stessa situazione, stanno usando questo simpatico trucchetto.

Puoi portare con te, in borsa, una canotta, di quelle senza maniche, deve essere molto resistente. Puoi agganciarla ad una sedia e usarla come bretelle per tenere il tuo bambino bloccato per qualche minuto, senza naturalmente perderlo di vista. Ed eccolo il simpatico video di tik tok, fonte @burakbaharmache, ci spiega come usare questa maglietta come una sorta di cintura di sicurezza. Geniale vero?

Lo sai bene, le mamme ne pensano una più del Diavolo. E tu, che sei una di quelle innamorate del tuo bambino, curiosa come non mai, e “spulci” spesso la rete alla ricerca di notizie curiose. Ecco allora che hai scoperto il trucco per tenerlo un po’ a bada, per rifiatare, prima che ricominci la sua corsa alla scoperta del mondo.