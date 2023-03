Bambino sta per essere investito, ma un uomo lo salva in maniera incredibile | VIDEO

Potremmo definirlo miracolo, oppure chiamarla semplicemente forza del destino. In questo video viene raccontato l’incredibile salvataggio di un bambino.

Internet ci mette nelle condizioni, ed è questo l’aspetto probabilmente più bello e curioso del web, di immagazzinare episodi, su base di immagini o video, che resteranno impressi per sempre, grazie alla tecnologia, nello scrigno dei nostri ricordi. E possiamo viverli quasi da protagonisti, anche se non eravamo lì, in quel momento, come testimoni oculari, anche se i fatti si sono svolti lontano da noi, anche se non conosceremo mai di persona coloro che ci fanno commuovere, piangere, sorridere, magari indignare.

Qualche decennio fa ci era concesso di poter rivivere soltanto momenti ed episodi della nostra vita o comunque di persone vicine a noi, con cui in qualche modo potevamo interagire, con cui eravamo a stretto contatto. Che si trattasse di una vecchia diapositiva, oppure poi un filmato dei più rudimentali, eseguito con le prime videocamere che la tecnologia ci offriva, era possibile, per noi, visionare quel materiale, drammatico o commovente che fosse, nel corso del tempo a venire, solo se, in fondo, riguardava qualcuno di nostra conoscenza.

Non c’era altro modo per averlo nelle mani. Oggi, con internet, con i social, è tutto diverso, è tutto amplificato, tutto arriva a tutti nello stesso momento, ma soprattutto ciò che accade nel mondo, incredibile ma vero, in luoghi che probabilmente non visiteremo mai dal vivo, può essere incredibilmente condiviso con noi tutti all’istante.

Video virali: il web si commuove per un miracoloso salvataggio

Ed è con queste premesse che, in rete, diventano naturalmente virali i video che raccontano di episodi misteriosi o di presunti alieni, di incidenti spettacolari, di animali tenerissimi e dei loro padroni, di bambini buffi e dolci, oppure, come in questo caso, di salvataggi eroici e spettacolari.

Il canale Shocking Videos, attraverso Twitter, con un video pubblicato lo scorso 16 febbraio, ci racconta di un vero e proprio miracolo. Non viene reso noto il luogo dell’avvenimento, a primo impatto sembra qualche strada affollata dell’India. Non c’è l’asfalto, la gente è accalcata, le auto e i motorini schizzano via veloci.

Ed ecco che un bambino di improvviso sta per essere completamente travolto in pieno da un motorino. Sarebbe volato via per aria, di lui non sarebbe rimasto granché. Un uomo, ad un tratto, allunga le sue mani sul piccolo e lo salva. Pochissimi istanti, frazioni di secondo ed è tutto finito. Se non fosse intervenuto sarebbe stata la fine. Nel tentativo di salvare il bambino, il motociclista frena bruscamente e la due ruote si ribalta e cade.

Il video raccoglie milioni di visualizzazioni e lascia pensare, per i più romantici, ad un miracolo. Per gli altri è solo la mano del destino, la casualità, quel fenomeno che non si può spiegare e che consente oggi a questo bambino, chiunque esso sia, di essere ancora tra noi.

Ed ecco il video che fa commuovere e fa riflettere. Ecco la forza del destino che si compie. Fonte Shocking Videos.