Cintura di sicurezza in gravidanza si o no? La verità sui rischi per il nascituro

Stai per diventare mamma e ti poni tanti legittimi quesiti. Uno di questi è l’uso della cintura di sicurezza in auto. Ecco tutta la verità.

Non sempre quello che leggiamo sul web, di certo fonte inesauribile di notizie, corrisponde al vero. Occorre saper discernere le informazioni corrette da contenuti che non solo possono essere fuorvianti, ma che soprattutto potrebbero indurci in errore, e provocarci, quindi, ulteriori ansie e paure che in alcuni momenti delicati della nostra vita dovremmo evitare.

Aspetti un bambino, vivi quindi un frangente davvero particolare: la felicità per l’arrivo del tuo piccolo fa spesso il paio con timori e grandi agitazioni. Chi ti sta intorno, molto spesso, non ti aiuta affatto, fomentando la tua insicurezza. E una delle questioni più dibattute è certamente quella dell’uso della cintura di sicurezza per una donna in una condizione di gravidanza avanzata.

Cintura di sicurezza in auto durante la gravidanza: tutta la verità che dovresti conoscere fino in fondo

Puoi davvero usare la cintura sei sei incinta? Se sì, in che modo devi indossarla per non danneggiare il bambino che verrà? Ecco le risposte che aspettavi: arrivano dagli esperti, dai medici, e puoi essere sicura che siano quelle corrette. Chiariamo innanzitutto una questione insindacabile. Tutti, comprese le donne incinte, dovrebbero sempre indossare la cintura di sicurezza durante la guida in auto.

Le cinture di sicurezza sono il modo più efficace per salvare vite umane e ridurre potenziali lesioni in caso di incidente. Tuttavia, le donne incinte devono sempre prendere alcune precauzioni extra mentre indossano le cinture di sicurezza per proteggere se stesse e il loro futuro bambino che sta per arrivare. Gli esperti sono chiari in tal senso: il modo più sicuro per indossare una cintura di sicurezza, per una donna incinta, è quello di non fare pressione sulla pancia, quindi sul feto, ma farla passare nella zona addominale, sul seno, sulle spalle.

La cintura dovrebbe attraversare la clavicola e trovarsi tra i seni. Assicurati, ovviamente, che non ti stringa il collo. Non mettere mai la tracolla sotto il braccio o dietro la schiena. La cintura addominale dovrebbe passare sotto la pancia, sui fianchi. Non dovrebbe mai essere sopra la pancia di una donna in dolce attesa. Man mano che il tuo corpo cambia durante la gravidanza, assicurati di regolare la posizione del sedile in macchina. Dovrebbe esserci sempre una distanza di sicurezza tra la pancia e il volante (circa 10 pollici).

Le precauzioni non sono mai troppe e anche un banale tamponamento nelle tue condizioni può essere un rischio. Ciò non significa che tu non debba decidere di uscire e percorrere qualche chilometro in auto, a velocità moderata, nel centro cittadino, per recarti a fare la spesa, anche se hai superato la trentesima settimana.

Valuta con attenzione questi ulteriori accorgimenti, se sei incinta e ti metti alla guida.

Tieni gli airbag accesi. Lasciare accesi gli airbag sia alla guida che come passeggero. Gli esperti concordano sul fatto che gli airbag aiutano a proteggere sia la madre che il bambino in caso di incidente.

Lasciare accesi gli airbag sia alla guida che come passeggero. Gli esperti concordano sul fatto che gli airbag aiutano a proteggere sia la madre che il bambino in caso di incidente. Presta sempre attenzione a come ti senti. Se ti senti stanca, fiacca, se avverti piccoli malesseri durante la gravidanza, non metterti incautamente alla guida.

Se ti senti stanca, fiacca, se avverti piccoli malesseri durante la gravidanza, non metterti incautamente alla guida. Siediti sul sedile del passeggero. Man mano che la gravidanza avanza e la pancia diventa più grande, evita di guidare. È sempre più sicuro sedersi sul sedile del passeggero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Olivieri (@dr.claudio_olivieri)

Ecco un video esplicativo dove il famosissimo medico di Instagram e TikTok spiega tutto correttamente. Fonte @ dr.claudio_olivieri,