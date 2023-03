La spesa per tutta la famiglia con meno di 10€ al giorno: i trucchi che nessuno ti aveva mai detto

Grazie a questi trucchi che nessuno ti aveva mai detto potrai fare la spesa per tutta la famiglia con meno di 10€ al giorno

Il periodo che stiamo vivendo è stato segnato da una forte crisi economica e da un aumento dei prezzi che ha reso la vita difficile per molte famiglie.

L’inflazione ha causato un aumento dei costi dei beni di consumo di base, rendendo la spesa mensile un vero e proprio salasso per molte famiglie. Fortunatamente, esistono dei trucchi molto efficaci per fare la spesa per tutta la famiglia con meno di 10€ al giorno. Nel resto dell’articolo, esploreremo questi trucchi che possono essere utilizzati per ridurre i costi della spesa senza sacrificare la qualità e la varietà dei prodotti alimentari.

Spesa con meno di 10€ al giorno

Negli ultimi anni, il potere d’acquisto dei cittadini italiani è diminuito drasticamente, rendendo sempre più difficile fare la spesa per la famiglia senza dover fare i conti con cifre sempre più elevate. L’aumento dei prezzi ha colpito soprattutto i beni di consumo di base, come il cibo e i prodotti per l’igiene personale, che sono diventati sempre più costosi. Tuttavia, esistono alcuni trucchi che possono aiutare a ridurre i costi della spesa e fare la spesa per tutta la famiglia con meno di 10€ al giorno. Ecco di cosa stiamo parlando.

Grazie all’utilizzo di alcune applicazioni, è possibile fare la spesa per tutta la famiglia con meno di 10€ al giorno, ovvero con un budget mensile di circa 300€. Tra le app più utilizzate in Italia c’è “DoveConviene“. Quest’applicazione permette agli utenti di trovare le offerte più convenienti nei supermercati più vicini. Nello specifico, il software raccoglie i volantini digitali dei vari negozi e franchising nei pressi della residenza dell’utente, segnalando eventuali offerte.

Un’altra app molto utile per risparmiare sulla spesa e riuscire a fare la spesa per tutta la famiglia con meno di 10€ al giorno è “Too Good To Go“. Questa app ha lo scopo di educare le persone a limitare gli sprechi alimentari. Il programma indica gli store dove acquistare a poco prezzo prodotti che altrimenti sarebbero gettati. “Too Good To Go” segnala anche quegli alimenti che non possono essere tenuti al di là di un determinato limite stabilito dalle norme igienico-sanitarie. In questo modo, i supermercati possono rivendere questi prodotti a un prezzo scontato, fino al 25% del prezzo ufficiale. I prodotti vengono quindi inseriti all’interno delle cosiddette “Magic Box”. Con “Too Good To Go”, quindi, è possibile risparmiare sulla spesa senza rinunciare alla qualità dei prodotti acquistati.