Mal di gola, il rimedio naturale immediato che nessuno conosceva: così passa subito

Se il mal di gola ti tormenta durante l’inverno, dovresti evitare di esagerare con i farmaci e adottare, invece, dei sani rimedi naturali.

E’ innegabile e non certo scontato: i cambiamenti del tempo e gli sbalzi di temperatura possono essere una delle cause del tuo fastidioso mal di gola. Ci sono molti fattori che giocano un ruolo chiave nell’insorgenza delle prime infezioni alle vie respiratorie, come quelle alla trachea e ai bronchi, sia nei casi più lievi, che in quelli più gravi e acuti.

Ogni stagione dell’anno, lo sai bene, dura circa tre mesi; durante questo periodo, i nostri corpi cercano di adattarsi, per quanto possono, alle peculiarità del clima stagionale predominante. Purtroppo, però, gli improvvisi mutamenti climatici possono rappresentare una vera pugnalata nelle spalle e, in particolar modo, avere effetti assai negativi su chi è classificato come soggetto fragile, in questo caso neonati, oppure bambini con patologie pregresse, o ancora anziani già affetti da malattie croniche quali diabete. Ci riferiamo a persone con difese immunitarie molto deboli. Saranno loro le prime vittime dei malanni invernali.

Quando le stagioni iniziano a cambiare e si instaura un nuovo clima predominante, e allora i nostri corpi iniziano il processo di riadattamento al nuovo ambiente climatico. A volte, i nostri corpi, però, hanno difficoltà ad adattarsi al nuovo clima. Questa lotta interna può scatenare l’insorgere di una malattia.

Mal di gola: non pensare subito a terapie d’urto con i farmaci, scegli rimedi naturali

Il cambiamento climatico, con l’arrivo improvviso delle temperature più fredde, contribuisce palesemente ad un indebolimento del nostro sistema di difesa, dando al virus dell’influenza stagionale e al comune raffreddore la possibilità di trovare un punto d’appoggio nel nostro corpo. Il mal di gola può essere, non a torto, definito come sintomo principale delle malattie del freddo.

A questo punto è il momento di comprendere come curare i primi accenni di mal di gola, quando, ad esempio, avvertiamo difficoltà a deglutire, oppure quando comincia quel bruciore così insopportabile. Molti, tantissimi medici, sconsigliano vivamente una terapia d’urto immediata a base di farmaci e in particolare, ci fanno notare che gli antibiotici, così come gli antipiretici, vanno assunti solo in casi estremi.

Per questa ragione, si torna finalmente a parlare di rimedi naturali, e di accorgimenti che possono sembrare banali, ma che in realtà possono davvero consentirci di proteggere fino in fondo la nostra salute. Ecco alcuni rimedi naturali per il tuo mal di gola: non sarà difficile applicarli, ricordandoti che, molto spesso, un uso spropositato di farmaci, quando non necessario, può davvero peggiorare la situazione, aprendo la strada ad altre conseguenze che faremmo meglio ad evitare.

Umidificare e arieggiare gli ambienti: in questo modo puoi già fare la differenza

Uno di questi è tenere sempre un umidificatore in casa, ma soprattutto evitare, in presenza di un fastidioso mal di gola, di rimanere a lungo in luoghi chiusi e ovattati, condizionati dal riscaldamento acceso che non ha un effetto benefico sulla nostra respirazione. Un’aria eccessivamente secca, infatti, può diminuire l’idratazione di naso e gola e, di conseguenza, esporre maggiormente il tuo corpo a tosse e raffreddore.

Sembrerà assurdo, ma anche se sei raffreddato, arieggiare un pochino il tuo appartamento e far passare un po’ di aria buona mattutina, senza naturalmente esporti eccessivamente al freddo e agli sbalzi di temperatura, non può farti che bene. Ecco altri rimedi da tenere in considerazione: